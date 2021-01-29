https://ria.ru/20210129/tekhas-1595074972.html

В Техасе военные пострадали после употребления неизвестного вещества

В Техасе военные пострадали после употребления неизвестного вещества

Одиннадцать военнослужащих на американской военной базе Форт-Блисс в Техасе пострадали после "принятия внутрь" неизвестного вещества, сообщает телеканал CBS4 со РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:38

2021-01-29T09:38

2021-01-29T09:38

техас

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Одиннадцать военнослужащих на американской военной базе Форт-Блисс в Техасе пострадали после "принятия внутрь" неизвестного вещества, сообщает телеканал CBS4 со ссылкой на заявление базы.Инцидент произошел 28 января во время полевых учений. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое. Все военнослужащие, причастные к инциденту, находятся под наблюдением медиков.О других обстоятельствах происшествия не сообщается. Руководство базы проводит расследование.

https://ria.ru/20170723/1499003480.html

техас

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2021

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техас, в мире