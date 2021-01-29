https://ria.ru/20210129/taliban-1595105189.html

Талибы отрицают сотрудничество с "Аль-Каидой"*

Талибы отрицают сотрудничество с "Аль-Каидой"*

"Талибан" не сотрудничает с террористическими организациями, заявил заместитель главы политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станакзай. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:22

2021-01-29T12:22

2021-01-29T12:22

россия

исламское государство

аль-каида

афганистан

доха

талибан

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Талибан" не сотрудничает с террористическими организациями, заявил заместитель главы политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Согласно соглашению, подписанному нами и американцами, на афганских территориях неприемлемо нахождение других государств и организаций. Мы действуем в соответствии с соглашением, не допуская других. Ряд лиц и информационных агентств заявляет о присутствии в регионе различных группировок (террористических - ред.), однако мы не позволяем подобному случиться, противодействуя такому исходу", - заявил представитель движения, отвечая на вопрос о содействии "Талибана" террористическим организациям на территории страны.Опровергая причастность "Талибана" к содействию запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство"*, Станакзай подчеркнул, что тысячи участников движения были убиты силами ИГ* во время защиты территорий Афганистана."Еще один вопрос, который поднимается кабульской администрацией в разные времена и разными ее представителями для того, чтобы ввести в заблуждение мировых лидеров и мировое сообщество и обосновать введение американских войск на территорию страны и непрекращающуюся войну... В стране нет того, что называют "Аль-Каидой"*. Ни ее представителей, ни центров", - отметил Станакзай, отрицая сотрудничество с упомянутой организацией и ее присутствие в Афганистане.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан". В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/taliban-1595085305.html

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россия, исламское государство, аль-каида, афганистан, доха, талибан, в мире