Талибы опровергли слухи о вознаграждении за убийства американских военных
09:42 29.01.2021 (обновлено: 10:37 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия не предлагала талибам вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, сообщения об этом являются абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
"Что касается новостей, которые распространяли в США о неких вознаграждениях, - это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем. Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений", - сказал Станакзай журналистам.
Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение года, Песков ответил отрицательно.