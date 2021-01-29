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https://ria.ru/20210129/talib-1595075460.html
Талибы опровергли слухи о вознаграждении за убийства американских военных
Талибы опровергли слухи о вознаграждении за убийства американских военных
Россия не предлагала талибам вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, сообщения об этом являются абсолютной неправдой, заявил заместитель... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:42
2021-01-29T10:37
россия
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия не предлагала талибам вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, сообщения об этом являются абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Что касается новостей, которые распространяли в США о неких вознаграждениях, - это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем. Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений", - сказал Станакзай журналистам.Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение года, Песков ответил отрицательно.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595072224.html
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россия, афганистан, талибан, сша, в мире

Талибы опровергли слухи о вознаграждении за убийства американских военных

09:42 29.01.2021 (обновлено: 10:37 29.01.2021)
 
© РИА НовостиПредставители талибов на переговорах в Москве
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия не предлагала талибам вознаграждения за убийства американских солдат в Афганистане, сообщения об этом являются абсолютной неправдой, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
"Что касается новостей, которые распространяли в США о неких вознаграждениях, - это абсолютная ложь, мы полностью это отрицаем. Никто не должен нам давать вознаграждения за убийства американцев, мы их убиваем с 2001 года. Мы боремся с ними и без всяких вознаграждений", - сказал Станакзай журналистам.
Газета New York Times ранее со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой". Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали.
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
09:20
Талибы надеются, что США выведут военных из Афганистана до конца апреля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение года, Песков ответил отрицательно.
 
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