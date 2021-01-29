https://ria.ru/20210129/su-57-1595174559.html

Появились первые кадры полета серийного истребителя Су-57

Появились первые кадры полета серийного истребителя Су-57

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры, в которых демонстрируются стадии подготовки и полет первого серийного истребителя пятого поколения... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-29T17:30

2021-01-29T17:30

2021-01-30T00:08

су-57

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

комсомольск-на-амуре

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595171657_78:0:1923:1038_1920x0_80_0_0_c3dccea15709349cd4f39ac398a22d88.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры, в которых демонстрируются стадии подготовки и полет первого серийного истребителя пятого поколения Су-57.На видео показаны последние приготовления и проверка Су-57 на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В конце истребитель разгоняется и взлетает в небо.Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, су-57, объединенная авиастроительная корпорация (оак), комсомольск-на-амуре, безопасность