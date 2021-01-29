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Появились первые кадры полета серийного истребителя Су-57
Появились первые кадры полета серийного истребителя Су-57
Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры, в которых демонстрируются стадии подготовки и полет первого серийного истребителя пятого поколения... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-29T17:30
2021-01-30T00:08
су-57
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
комсомольск-на-амуре
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры, в которых демонстрируются стадии подготовки и полет первого серийного истребителя пятого поколения Су-57.На видео показаны последние приготовления и проверка Су-57 на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В конце истребитель разгоняется и взлетает в небо.Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.
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видео, су-57, объединенная авиастроительная корпорация (оак), комсомольск-на-амуре, безопасность

Появились первые кадры полета серийного истребителя Су-57

17:30 29.01.2021 (обновлено: 00:08 30.01.2021)
 
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры, в которых демонстрируются стадии подготовки и полет первого серийного истребителя пятого поколения Су-57.
На видео показаны последние приготовления и проверка Су-57 на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В конце истребитель разгоняется и взлетает в небо.
Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.
 
Су-57Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Комсомольск-на-АмуреБезопасность
 
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