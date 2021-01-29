https://ria.ru/20210129/stikhotvorenie-1595191300.html

Слепакова затравили за стихотворение о незаконных акциях

Слепакова затравили за стихотворение о незаконных акциях

Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков написал и опубликовал в своем инстаграме стихотворение c критикой прошедших по всей России несогласованных акций, за... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:30

2021-01-29T18:30

2021-01-29T19:55

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков написал и опубликовал в своем инстаграме стихотворение c критикой прошедших по всей России несогласованных акций, за что подвергся травле в Сети.Юморист в стихотворной форме обвинил демонстрантов в попытках подменить понятия "добра" и "зла". Он напомнил, что участники акций сожгли перцовкой глаз водителю автомобиля с номерами "АМР". Слепаков также упомянул в стихотворении мужчину, который пришел на митинг с плакатом, высмеивающим Алексея Навального. Его сбросили с фонарного столба и жестоко избили. Комик также раскритиковал тех, кто привлек к участию в акциях детей и подверг их опасности."Так со злом сражалось милое добро, позабыв про жалость, очерствив нутро. Храбро, беззаветно, и во вкус вошло так, что незаметно стало злей, чем зло", — написал Слепаков.После публикации на актера обрушился шквал критики со стороны тех, кто поддерживает незаконные акции. Комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за написание этого стихотворения."Притча о том, как пахнут деньги", — написал один из комментаторов."И нашим, и вашим, и споем, и спляшем", — добавил другой."Покойся с миром, репутация Семена", — заявил третий.При этом многие поддержали юмориста. Его пост на момент написания статьи набрал 65 тысяч лайков. Публикацию лайкнули, в том числе Иван Ургант и Юлия Снегирь.За прошедшие сутки слово "Слепаков" лидирует в актуальных темах российского Twitter.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/1594625014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, семен слепаков, instagram, inc., алексей навальный, иван ургант, twitter, общество