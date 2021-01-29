https://ria.ru/20210129/sputnik-v-1595168550.html

Названа причина нежелания ЕС регистрировать вакцину "Спутник V"

Названа причина нежелания ЕС регистрировать вакцину "Спутник V"

Европейцы не готовы привиться российской вакциной "Спутник V" из-за недостаточного количества научных исследований, пишет Le Parisien. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:00

2021-01-29T17:00

2021-01-29T17:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

россия

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

евросоюз

владимир путин

европа

сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейцы не готовы привиться российской вакциной "Спутник V" из-за недостаточного количества научных исследований, пишет Le Parisien.Президент России Владимир Путин назвал "Спутник V" лучшей вакциной в мире. Многие высокопоставленные чиновники привились этим препаратом, а несколько стран уже его заказали. Среди них Венгрия, которая закупит два миллиона доз. У российской вакцины есть ряд привлекательных преимуществ. "Спутник V" показал эффективность выше 90%, при этом, как утверждает Центр Гамалеи, препарат на 100% защищает от тяжелого течения болезни. Еще одно преимущество - относительно невысокая стоимость: доза будет стоить меньше десяти долларов против 37 долларов у американской Moderna. Наконец, продукт можно хранить при "температуре от +2 до + 8 градусов Цельсия", в то время как американским вакцинам требуются крайне низкая температура хранения.Однако европейские медицинские институты все же сомневаются в безопасности российского препарата. В частности, их не устраивает тот факт, что третья фаза массовых клинических испытаний вакцины еще не завершена. Вместе с тем необходимо отметить, что ни одна страна в мире еще не завершила третью стадию испытаний.При этом ранее результаты первых двух фаз испытаний "Спутник V" были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet. Кроме того, эксперты отмечают, что внутренняя ситуация в России, связанная с проведением незаконных акций оппозиции, может повлиять на решение Европейского агентства по лекарственным средствам о регистрации российской вакцины в Евросоюзе."Если ЕМА откажется от регистрации "Спутник V", Россия может обвинить агентство в политической ангажированности, что, таким образом, дискредитирует его", - предупреждает один европейских аналитиков.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ноябре сообщил, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Он пояснил, что соответствующая заявка была отправлена 22 октября.В конце декабря 2020 года Дмитриев выразил мнение, что поставки "Спутник V" в США и Европу могут быть ограничены "из-за геополитических ограничений".Агентство по лекарственным средствам ЕС 21 декабря одобрило первую вакцину для использования на европейском рынке – от компаний Pfizer/BioNTech. На днях ожидается получение разрешения для второй по счету вакцины – компании Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/sputnik-1595165803.html

https://ria.ru/20210125/privivka-1594479248.html

россия

европа

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вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, владимир путин, европа, сша, в мире