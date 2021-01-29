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https://ria.ru/20210129/sputnik-v-1595168550.html
Названа причина нежелания ЕС регистрировать вакцину "Спутник V"
Названа причина нежелания ЕС регистрировать вакцину "Спутник V"
Европейцы не готовы привиться российской вакциной "Спутник V" из-за недостаточного количества научных исследований, пишет Le Parisien. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:00
2021-01-29T17:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
владимир путин
европа
сша
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейцы не готовы привиться российской вакциной "Спутник V" из-за недостаточного количества научных исследований, пишет Le Parisien.Президент России Владимир Путин назвал "Спутник V" лучшей вакциной в мире. Многие высокопоставленные чиновники привились этим препаратом, а несколько стран уже его заказали. Среди них Венгрия, которая закупит два миллиона доз. У российской вакцины есть ряд привлекательных преимуществ. "Спутник V" показал эффективность выше 90%, при этом, как утверждает Центр Гамалеи, препарат на 100% защищает от тяжелого течения болезни. Еще одно преимущество - относительно невысокая стоимость: доза будет стоить меньше десяти долларов против 37 долларов у американской Moderna. Наконец, продукт можно хранить при "температуре от +2 до + 8 градусов Цельсия", в то время как американским вакцинам требуются крайне низкая температура хранения.Однако европейские медицинские институты все же сомневаются в безопасности российского препарата. В частности, их не устраивает тот факт, что третья фаза массовых клинических испытаний вакцины еще не завершена. Вместе с тем необходимо отметить, что ни одна страна в мире еще не завершила третью стадию испытаний.При этом ранее результаты первых двух фаз испытаний "Спутник V" были опубликованы в авторитетном&nbsp;научном журнале Lancet. Кроме того, эксперты отмечают, что внутренняя ситуация в России, связанная с проведением незаконных акций оппозиции, может повлиять на решение Европейского агентства по лекарственным средствам о регистрации российской вакцины в Евросоюзе."Если ЕМА откажется от регистрации "Спутник V", Россия может обвинить агентство в политической ангажированности, что, таким образом, дискредитирует его", - предупреждает один европейских аналитиков.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ноябре сообщил, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Он пояснил, что соответствующая заявка была отправлена 22 октября.В конце декабря 2020 года Дмитриев выразил мнение, что поставки "Спутник V" в США и Европу могут быть ограничены "из-за геополитических ограничений".Агентство по лекарственным средствам ЕС 21 декабря одобрило первую вакцину для использования на европейском рынке – от компаний Pfizer/BioNTech. На днях ожидается получение разрешения для второй по счету вакцины – компании Moderna.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, владимир путин, европа, сша, в мире

Названа причина нежелания ЕС регистрировать вакцину "Спутник V"

17:00 29.01.2021 (обновлено: 17:06 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Европейцы не готовы привиться российской вакциной "Спутник V" из-за недостаточного количества научных исследований, пишет Le Parisien.
Президент России Владимир Путин назвал "Спутник V" лучшей вакциной в мире. Многие высокопоставленные чиновники привились этим препаратом, а несколько стран уже его заказали. Среди них Венгрия, которая закупит два миллиона доз.
Медицинский сотрудник держит в руке вакцину от COVID-19 Спутник-V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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У российской вакцины есть ряд привлекательных преимуществ. "Спутник V" показал эффективность выше 90%, при этом, как утверждает Центр Гамалеи, препарат на 100% защищает от тяжелого течения болезни. Еще одно преимущество - относительно невысокая стоимость: доза будет стоить меньше десяти долларов против 37 долларов у американской Moderna. Наконец, продукт можно хранить при "температуре от +2 до + 8 градусов Цельсия", в то время как американским вакцинам требуются крайне низкая температура хранения.
Однако европейские медицинские институты все же сомневаются в безопасности российского препарата. В частности, их не устраивает тот факт, что третья фаза массовых клинических испытаний вакцины еще не завершена. Вместе с тем необходимо отметить, что ни одна страна в мире еще не завершила третью стадию испытаний.
"Европейские страны не могут ожидать применения "Спутник V" ввиду недостаточного количества доступной информации о клинических испытаниях. Это первая произведенная в мире вакцина от COVID-19, однако у нас нет научных статей, подтверждающих ее эффективность", - отмечает эпидемиолог французского Национального института здоровья и медицинских исследований Кэрол Дюфуй.
При этом ранее результаты первых двух фаз испытаний "Спутник V" были опубликованы в авторитетном научном журнале Lancet.
Кроме того, эксперты отмечают, что внутренняя ситуация в России, связанная с проведением незаконных акций оппозиции, может повлиять на решение Европейского агентства по лекарственным средствам о регистрации российской вакцины в Евросоюзе.
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:41Распространение коронавируса
Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
"Если ЕМА откажется от регистрации "Спутник V", Россия может обвинить агентство в политической ангажированности, что, таким образом, дискредитирует его", - предупреждает один европейских аналитиков.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ноябре сообщил, что РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в европейский регулятор и не исключает ее производства в Германии. Он пояснил, что соответствующая заявка была отправлена 22 октября.
В конце декабря 2020 года Дмитриев выразил мнение, что поставки "Спутник V" в США и Европу могут быть ограничены "из-за геополитических ограничений".
Агентство по лекарственным средствам ЕС 21 декабря одобрило первую вакцину для использования на европейском рынке – от компаний Pfizer/BioNTech. На днях ожидается получение разрешения для второй по счету вакцины – компании Moderna.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"РоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзВладимир ПутинЕвропаСШАВ мире
 
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