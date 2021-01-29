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ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели
ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:59
2021-01-29T19:59
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вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 29 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших недель, сообщила в пятницу заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели

19:59 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЦЮРИХ, 29 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших недель, сообщила в пятницу заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
"Что касается российской вакцины, то в прошлую пятницу у нас была новая встреча с производителями, планируются и последующие встречи. ВОЗ все еще ожидает представления некоторой основной информации, некоторой важной информации, и это должно произойти в ближайшие несколько недель", - сказала Симао на брифинге.
Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗВ мире
 
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