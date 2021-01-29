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ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели
ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:59
2021-01-29T19:59
2021-01-29T19:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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ЦЮРИХ, 29 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших недель, сообщила в пятницу заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире