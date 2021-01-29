https://ria.ru/20210129/sputnik-1595206270.html

ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели

ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:59

2021-01-29T19:59

2021-01-29T19:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

воз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_d87d3e193a2780e7b1e0385e79253cc5.jpg

ЦЮРИХ, 29 янв - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает основную информацию от разработчиков российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" в течение ближайших недель, сообщила в пятницу заместитель генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.Вакцина "Спутник V" основана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире