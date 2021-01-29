https://ria.ru/20210129/sneg-1595129702.html

В Уфе две женщины пострадали из-за упавшего с крыши морга снега

В Уфе две женщины пострадали из-за упавшего с крыши морга снега

Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши морга в Уфе. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:04

2021-01-29T14:04

2021-01-29T15:08

уфа

калининский район

происшествия

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УФА, 29 янв - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши морга в Уфе.По данным ведомства, инцидент произошел в Калининском районе Уфы."Сход снега произошел с крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, в результате которого получил механические повреждения автомобиль "Лада Гранта" и пострадали двое человек - женщины, 1963 и 1991 годов рождения. Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой", - говорится в сообщении управления гражданской защиты города.По словам источника РИА Новости в экстренных службах, снег сошел с крыши здания морга.

уфа

калининский район

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, калининский район, происшествия