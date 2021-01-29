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В Уфе две женщины пострадали из-за упавшего с крыши морга снега
В Уфе две женщины пострадали из-за упавшего с крыши морга снега
Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши морга в Уфе. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:04
2021-01-29T14:04
2021-01-29T15:08
уфа
калининский район
происшествия
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УФА, 29 янв - РИА Новости. Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши морга в Уфе.По данным ведомства, инцидент произошел в Калининском районе Уфы."Сход снега произошел с крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, в результате которого получил механические повреждения автомобиль "Лада Гранта" и пострадали двое человек - женщины, 1963 и 1991 годов рождения. Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой", - говорится в сообщении управления гражданской защиты города.По словам источника РИА Новости в экстренных службах, снег сошел с крыши здания морга.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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уфа, калининский район, происшествия
УФА, 29 янв - РИА Новости.
Две женщины пострадали в результате схода снега с крыши морга в Уфе
.
По данным ведомства, инцидент произошел в Калининском районе Уфы.
"Сход снега произошел с крыши административного здания, расположенного на улице Цветочной, в результате которого получил механические повреждения автомобиль "Лада Гранта" и пострадали двое человек - женщины, 1963 и 1991 годов рождения. Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой", - говорится в сообщении управления гражданской защиты города.
По словам источника РИА Новости в экстренных службах, снег сошел с крыши здания морга.