https://ria.ru/20210129/smert-1595062829.html

Умерла американская актриса Сисели Тайсон

Умерла американская актриса Сисели Тайсон

Американская актриса Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T04:11

2021-01-29T04:11

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культура

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Американская актриса Сисели Тайсон скончалась в возрасте 96 лет, сообщает издание Variety.Тайсон играла в театре, снималась в кинофильмах и телевизионных передачах. Тайсон снималась в таких фильмах и сериалах, как советско-американский музыкальный художественный фильм "Синяя птица" (1976), "Жареные зеленые помидоры" (1991), "Благодаря Винн Дикси" (2005) , "Прислуга" (2011), сериал "Как избежать наказания за убийство" (2014 – 2020).Тайсон была удостоена ряда премий, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".

https://ria.ru/20210128/lichmen-1594885734.html

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