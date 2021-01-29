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Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы
Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы
Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:36
2021-01-29T10:36
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.В 2020 году перечень был сформирован для 3416 человек по 122 видам работ, профессий, должностей. В 2019 году в перечень входило 140 видов работ для 3215 человек."Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что перечень формирует потребности для 3459 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу. В него включено 125 видов работ, профессий, должностей и 623 организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.Согласно проекту приказа, в перечень, в частности, входят такие профессии, как зверовод, механизатор, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель и врачи разных профилей.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы

10:36 29.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве
Вход в здание министерства труда и социальной защиты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
В 2020 году перечень был сформирован для 3416 человек по 122 видам работ, профессий, должностей. В 2019 году в перечень входило 140 видов работ для 3215 человек.
"Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что перечень формирует потребности для 3459 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу. В него включено 125 видов работ, профессий, должностей и 623 организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.
Согласно проекту приказа, в перечень, в частности, входят такие профессии, как зверовод, механизатор, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель и врачи разных профилей.
Пустой офис - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
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