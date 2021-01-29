https://ria.ru/20210129/sluzhba-1595083721.html
Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы
Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы
Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:36
2021-01-29T10:36
2021-01-29T10:36
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_6c03a518f5092733cec7b39ecc60226f.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.В 2020 году перечень был сформирован для 3416 человек по 122 видам работ, профессий, должностей. В 2019 году в перечень входило 140 видов работ для 3215 человек."Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что перечень формирует потребности для 3459 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу. В него включено 125 видов работ, профессий, должностей и 623 организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.Согласно проекту приказа, в перечень, в частности, входят такие профессии, как зверовод, механизатор, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель и врачи разных профилей.
https://ria.ru/20210122/ugroza-1594129094.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156377/85/1563778570_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_af86c17f69e1e0351a171c7f574dd777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минтруд России
предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
В 2020 году перечень был сформирован для 3416 человек по 122 видам работ, профессий, должностей. В 2019 году в перечень входило 140 видов работ для 3215 человек.
"Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что перечень формирует потребности для 3459 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу. В него включено 125 видов работ, профессий, должностей и 623 организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.
Согласно проекту приказа, в перечень, в частности, входят такие профессии, как зверовод, механизатор, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель и врачи разных профилей.