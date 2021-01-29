https://ria.ru/20210129/sluzhba-1595083721.html

Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы

Минтруд предложил 125 профессий для прохождения альтернативной службы

Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:36

2021-01-29T10:36

2021-01-29T10:36

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минтруд России предложил в этом году 125 видов работ для прохождения альтернативной службы - больше, чем в 2020-м, среди профессий перечня - зверовод, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель, врач, соответствующий проект приказа ведомства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.В 2020 году перечень был сформирован для 3416 человек по 122 видам работ, профессий, должностей. В 2019 году в перечень входило 140 видов работ для 3215 человек."Минтруд России подготовил перечни видов работ, профессий, должностей, на которые могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы", - говорится в пояснительной записке к документу.Отмечается, что перечень формирует потребности для 3459 человек, проходящих альтернативную гражданскую службу. В него включено 125 видов работ, профессий, должностей и 623 организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы.Согласно проекту приказа, в перечень, в частности, входят такие профессии, как зверовод, механизатор, тракторист, швея, юрисконсульт, воспитатель и врачи разных профилей.

https://ria.ru/20210122/ugroza-1594129094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество