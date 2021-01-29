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Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса
Симптомы любого ОРВИ можно принять за проявления COVID-19. На что следует обратить внимание, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доцент... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:10
2021-01-29T02:10
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Симптомы любого ОРВИ можно принять за проявления COVID-19. На что следует обратить внимание, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.По его словам, для всех заболеваний из группы ОРВИ, в том числе и для коронавирусной инфекции, характерно поражение дыхательной системы. Причем каждое заболевание затрагивает какой-то один ее отдел ‒ результатом может быть ринит или насморк, фарингит или боль в горле, а также ларингит, трахеит, бронхит или пневмония, отметил врач.Он пояснил, какие части дыхательной системы, как правило, страдают при COVID-19. Поражение какого-то из отделов дыхательной системы – это один из двух синдромов, характерных для всех ОРВИ. Второй синдром – интоксикационный – может появиться при любой инфекции, он проявляется головной болью, ломотой в теле, повышением температуры. "Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции. В этом случае, чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования", – подчеркнул врач-инфекционист.По его словам, симптомы COVID-19 иногда могут ощущать люди с повышенной тревожностью, склонные к депрессивным проявлениям. У них даже может действительно несколько подняться температура, хотя на самом деле они совершенно здоровы, отметил Сергей Вознесенский в интервью радио Sputnik.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, россия, орви, здоровье - общество, общество

Инфекционист назвал общие симптомы ОРВИ и особенности коронавируса

02:10 29.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Симптомы любого ОРВИ можно принять за проявления COVID-19. На что следует обратить внимание, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По его словам, для всех заболеваний из группы ОРВИ, в том числе и для коронавирусной инфекции, характерно поражение дыхательной системы. Причем каждое заболевание затрагивает какой-то один ее отдел ‒ результатом может быть ринит или насморк, фарингит или боль в горле, а также ларингит, трахеит, бронхит или пневмония, отметил врач.
Он пояснил, какие части дыхательной системы, как правило, страдают при COVID-19.
"При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани, трахеи тоже могут встречаться", – сказал Сергей Вознесенский.
Поражение какого-то из отделов дыхательной системы – это один из двух синдромов, характерных для всех ОРВИ. Второй синдром – интоксикационный – может появиться при любой инфекции, он проявляется головной болью, ломотой в теле, повышением температуры.
"Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции. В этом случае, чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования", – подчеркнул врач-инфекционист.
По его словам, симптомы COVID-19 иногда могут ощущать люди с повышенной тревожностью, склонные к депрессивным проявлениям. У них даже может действительно несколько подняться температура, хотя на самом деле они совершенно здоровы, отметил Сергей Вознесенский в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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