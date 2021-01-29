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В Курске оштрафовали восьмерых участников несогласованной акции
В Курске оштрафовали восьмерых участников несогласованной акции
Ленинский районный суд Курска вынес решения по восьми административным материалам в отношении участников прошедшей 23 января несогласованной акции, оштрафовав... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:49
2021-01-29T18:49
россия
татьяна потяева
владимир путин
москва
курск
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска вынес решения по восьми административным материалам в отношении участников прошедшей 23 января несогласованной акции, оштрафовав каждого на 10 тысяч рублей, сообщил в пятницу РИА Новости представитель суда.В Ленинский районный суд Курска поступили, по данным на 28 января, 37 протоколов по статье КоАП РФ "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Санкция этой статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.Как отмечал суд, материалы административных дел были составлены по факту невыполнения гражданами требований сотрудников органов внутренних дел о прекращении участия в несогласованном с органом исполнительной власти публичном мероприятии, которое прошло в Курске 23 января."На данный момент по восьми материалам вынесено постановление. Каждому назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказал представитель суда.По его словам, в суд поступили еще 10 материалов, всего - 47.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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россия, татьяна потяева, владимир путин, москва, курск, происшествия

В Курске оштрафовали восьмерых участников несогласованной акции

18:49 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 янв - РИА Новости. Ленинский районный суд Курска вынес решения по восьми административным материалам в отношении участников прошедшей 23 января несогласованной акции, оштрафовав каждого на 10 тысяч рублей, сообщил в пятницу РИА Новости представитель суда.
В Ленинский районный суд Курска поступили, по данным на 28 января, 37 протоколов по статье КоАП РФ "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования". Санкция этой статьи предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.
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Как отмечал суд, материалы административных дел были составлены по факту невыполнения гражданами требований сотрудников органов внутренних дел о прекращении участия в несогласованном с органом исполнительной власти публичном мероприятии, которое прошло в Курске 23 января.
"На данный момент по восьми материалам вынесено постановление. Каждому назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
По его словам, в суд поступили еще 10 материалов, всего - 47.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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