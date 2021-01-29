https://ria.ru/20210129/shkola-1595130989.html

В Минпросвещения опровергли сообщения о переходе школ на шестидневку

В Минпросвещения опровергли сообщения о переходе школ на шестидневку

Информация о тотальном переходе всех школ РФ на шестидневку не соответствует действительности, заявляет Минпросвещения РФ. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:07

2021-01-29T14:07

2021-01-29T14:26

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образование - общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация о тотальном переходе всех школ РФ на шестидневку не соответствует действительности, заявляет Минпросвещения РФ."Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах - не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ. Никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется.Министерство призвало родительское сообщество пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях, а журналистское профильное сообщество внимательнее работать с источниками информации и интерпретациями.

https://sn.ria.ru/20210129/ege-1595084119.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество