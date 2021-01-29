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В Минпросвещения опровергли сообщения о переходе школ на шестидневку
В Минпросвещения опровергли сообщения о переходе школ на шестидневку
Информация о тотальном переходе всех школ РФ на шестидневку не соответствует действительности, заявляет Минпросвещения РФ. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:07
2021-01-29T14:26
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация о тотальном переходе всех школ РФ на шестидневку не соответствует действительности, заявляет Минпросвещения РФ."Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах - не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ. Никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется.Министерство призвало родительское сообщество пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях, а журналистское профильное сообщество внимательнее работать с источниками информации и интерпретациями.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество, общество

В Минпросвещения опровергли сообщения о переходе школ на шестидневку

14:07 29.01.2021 (обновлено: 14:26 29.01.2021)
 
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация о тотальном переходе всех школ РФ на шестидневку не соответствует действительности, заявляет Минпросвещения РФ.
"Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа о подобном переходе, а также тиражируемая в родительских чатах - не соответствует действительности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства "Большая перемена РФ".
Уточняется, что вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и режима занятий отнесены к полномочиям школ. Никаких нормативных изменений в этой части нет и не планируется.
Министерство призвало родительское сообщество пользоваться максимально достоверными источниками информации, включая официальный сайт и аккаунты министерства в социальных сетях, а журналистское профильное сообщество внимательнее работать с источниками информации и интерпретациями.
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