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Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"
Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"
Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:08
2021-01-29T12:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
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БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям Ненад Попович.Попович указал также на переговоры о совместном производстве вакцины в Сербии. "Ожидаем 11 февраля приезд российских экспертов по производству, которые совместно с нашими экспертами в Институте "Торлак" рассмотрят возможности скорейшего производства в Сербии", - сказал министр в эфире национального телевидения.Первая партия "Спутник V" прибыла в Сербию 30 декабря. Вакцинация в стране начата 24 декабря препаратом Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сербия, белград (город), в мире

Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"

12:08 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям Ненад Попович.
Попович указал также на переговоры о совместном производстве вакцины в Сербии. "Ожидаем 11 февраля приезд российских экспертов по производству, которые совместно с нашими экспертами в Институте "Торлак" рассмотрят возможности скорейшего производства в Сербии", - сказал министр в эфире национального телевидения.
Первая партия "Спутник V" прибыла в Сербию 30 декабря. Вакцинация в стране начата 24 декабря препаратом Pfizer.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСербияБелград (город)В мире
 
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