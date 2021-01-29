https://ria.ru/20210129/serbiya-1595102283.html

Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"

Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"

Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:08

2021-01-29T12:08

2021-01-29T12:08

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям Ненад Попович.Попович указал также на переговоры о совместном производстве вакцины в Сербии. "Ожидаем 11 февраля приезд российских экспертов по производству, которые совместно с нашими экспертами в Институте "Торлак" рассмотрят возможности скорейшего производства в Сербии", - сказал министр в эфире национального телевидения.Первая партия "Спутник V" прибыла в Сербию 30 декабря. Вакцинация в стране начата 24 декабря препаратом Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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