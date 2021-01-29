https://ria.ru/20210129/serbiya-1595102283.html
Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"
Сербия ведет переговоры с Россией о производстве в стране "Спутника V"
Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:08
2021-01-29T12:08
2021-01-29T12:08
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
сербия
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_0:367:2990:2048_1920x0_80_0_0_d87d3e193a2780e7b1e0385e79253cc5.jpg
БЕЛГРАД, 29 янв - РИА Новости. Власти Сербии ведут переговоры о производстве у себя в стране "Спутника V", в Белград прибыла партия российской вакцины, сообщил сербский министр по инновациям Ненад Попович.Попович указал также на переговоры о совместном производстве вакцины в Сербии. "Ожидаем 11 февраля приезд российских экспертов по производству, которые совместно с нашими экспертами в Институте "Торлак" рассмотрят возможности скорейшего производства в Сербии", - сказал министр в эфире национального телевидения.Первая партия "Спутник V" прибыла в Сербию 30 декабря. Вакцинация в стране начата 24 декабря препаратом Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594636901_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_6af4fef7dde63449ba649c2a6cc0e777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сербия, белград (город), в мире