https://ria.ru/20210129/sanktsii-1595078441.html
Санкции Киева всегда оборачиваются против самой Украины, заявил источник
Санкции Киева всегда оборачиваются против самой Украины, заявил источник
Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан, решение Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:05
2021-01-29T10:05
2021-01-29T12:26
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по санкциям носит закрытый характер, Москва не знает, о каких физических и юридических лицах идет речь, заявил РИА Новости российский информированный источник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено."Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан", - сказал собеседник агентства."Решение СНБО носит закрытый характер, мы не знаем, о каких физических и юридических лицах там идет речь", - добавил он.
https://ria.ru/20210129/yanukovich-1595058077.html
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