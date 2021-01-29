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Санкции Киева всегда оборачиваются против самой Украины, заявил источник
Санкции Киева всегда оборачиваются против самой Украины, заявил источник
Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан, решение Совета национальной безопасности и обороны... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:05
2021-01-29T12:26
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по санкциям носит закрытый характер, Москва не знает, о каких физических и юридических лицах идет речь, заявил РИА Новости российский информированный источник.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено."Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан", - сказал собеседник агентства."Решение СНБО носит закрытый характер, мы не знаем, о каких физических и юридических лицах там идет речь", - добавил он.
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москва, киев, украина, в мире

Санкции Киева всегда оборачиваются против самой Украины, заявил источник

10:05 29.01.2021 (обновлено: 12:26 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина
Мужчина с флагом Украины у здания правительства в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан, решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по санкциям носит закрытый характер, Москва не знает, о каких физических и юридических лицах идет речь, заявил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Сам санкционный список на сайте не опубликовали. Одно из решений СНБО засекречено.
"Любые украинские санкции против России всегда оборачиваются против самой Украины, ее экономики и ее граждан", - сказал собеседник агентства.
"Решение СНБО носит закрытый характер, мы не знаем, о каких физических и юридических лицах там идет речь", - добавил он.
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