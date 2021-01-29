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В Самаре одобрили создание академии НОЦ на базе центра одаренных детей
В Самаре одобрили создание академии НОЦ на базе центра одаренных детей
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии научно-образовательного центра (НОЦ) на базе центра одаренных детей "Вега", сообщает РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:58
2021-01-29T16:00
образовательный центр "сириус"
новая россия
владимир путин
самарская область
общество
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии научно-образовательного центра (НОЦ) на базе центра одаренных детей "Вега", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.По данным пресс-службы, Азаров провел расширенное заседание попечительского совета центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега"."В ходе попечительского совета было принято решение создать на базе "Веги" малую академию научно-образовательного центра… По итогам заседания попечительского совета все озвученные предложения были одобрены и внесены в протокол для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении."Центр "Вега" может заниматься любыми направлениями, но, если мы говорим о совместной деятельности в рамках НОЦ, работа должна быть ориентирована на те задачи, которые ставит перед собой и решает НОЦ. Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7-8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки", - цитирует главу региона пресс-служба."Создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка крайне важно для опережающего развития региона. Это одна из национальных целей нашей страны, обозначенных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Очень важно дать детям возможность проявить свои таланты, устремления, найти дело по душе, востребованную и интересую специальность. В наших силах – сделать ребенка счастливым и сейчас, и в будущем, позаботиться о создании возможностей для его самореализации", – подчеркнул Азаров.Региональный центр "Вега" был основан в августе 2019 года по модели образовательного центра "Сириус" на базе центра одаренных детей. Сегодня в нем на регулярной основе обучаются 200 воспитанников. Недавно свое согласие войти в состав попечительского совета центра дали руководитель государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.
https://ria.ru/20210119/reestr-1593701314.html
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образовательный центр "сириус", новая россия, владимир путин, самарская область, общество

В Самаре одобрили создание академии НОЦ на базе центра одаренных детей

15:58 29.01.2021 (обновлено: 16:00 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров одобрил создание малой академии научно-образовательного центра (НОЦ) на базе центра одаренных детей "Вега", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.
По данным пресс-службы, Азаров провел расширенное заседание попечительского совета центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "Вега".
"В ходе попечительского совета было принято решение создать на базе "Веги" малую академию научно-образовательного центра… По итогам заседания попечительского совета все озвученные предложения были одобрены и внесены в протокол для дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
"Центр "Вега" может заниматься любыми направлениями, но, если мы говорим о совместной деятельности в рамках НОЦ, работа должна быть ориентирована на те задачи, которые ставит перед собой и решает НОЦ. Здесь будет обеспечена преемственность. Ребята в возрасте 7-8 класса, включившись в решение таких масштабных задач, в дальнейшем приведут к успеху те или иные разработки", - цитирует главу региона пресс-служба.
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"Создание условий для раскрытия талантов каждого ребенка крайне важно для опережающего развития региона. Это одна из национальных целей нашей страны, обозначенных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Очень важно дать детям возможность проявить свои таланты, устремления, найти дело по душе, востребованную и интересую специальность. В наших силах – сделать ребенка счастливым и сейчас, и в будущем, позаботиться о создании возможностей для его самореализации", – подчеркнул Азаров.
Региональный центр "Вега" был основан в августе 2019 года по модели образовательного центра "Сириус" на базе центра одаренных детей. Сегодня в нем на регулярной основе обучаются 200 воспитанников. Недавно свое согласие войти в состав попечительского совета центра дали руководитель государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет и олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев.
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Образовательный центр "Сириус"Новая РоссияВладимир ПутинСамарская областьОбщество
 
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