https://ria.ru/20210129/s-400-1595155701.html

Комплекс С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Самарской области

Комплекс С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Самарской области

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:56

2021-01-29T15:56

2021-01-29T15:56

с-400 «триумф»

самарская область

астраханская область

безопасность

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САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа."На боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья заступила новейшая зенитная ракетная система С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.По словам командующего 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-майора Владимира Мельникова, перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза. "Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения", - отметил Мельников, слова которого приводятся в сообщении.По данным пресс-службы, С-400 "Триумф" была получена на вооружение в декабре 2020 года, передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.Ранее сообщалось, что два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" в 2020 году.С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели.

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/s-400-1591558303.html

самарская область

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

с-400 «триумф», самарская область, астраханская область, безопасность