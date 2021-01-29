https://ria.ru/20210129/rybak-1595005717.html

Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"

Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"

Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T04:40

2021-01-29T04:40

2021-01-29T04:40

культура

tiktok

музыка

новости культуры

андрей князев

король и шут

михаил горшенев

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в своем инстаграме. Рыбак исполнил на скрипке "Куклу колдуна" из акустического альбома группы под названием "КиШ", вышедшего в 1998 году. Музыкант подыгрывает вокалу Михаила Горшенева и Андрея Князева."Моей первой миссией в TikTok было сыграть в эту старую классику", — написал Рыбак в комментарии к видео. На "Евровидении" в 2009 году он набрал 387 баллов за песню "Fairytale", что являлось до 2016 года лучшим результатом за все время проведения конкурса. Предыдущий рекорд (292 очка) установила в 2006 году финская хард-рок группа Lordi.

https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594996338.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, музыка, новости культуры, андрей князев, король и шут, михаил горшенев