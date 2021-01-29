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Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"
Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"
Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T04:40
2021-01-29T04:40
2021-01-29T04:40
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андрей князев
король и шут
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в своем инстаграме. Рыбак исполнил на скрипке "Куклу колдуна" из акустического альбома группы под названием "КиШ", вышедшего в 1998 году. Музыкант подыгрывает вокалу Михаила Горшенева и Андрея Князева."Моей первой миссией в TikTok было сыграть в эту старую классику", — написал Рыбак в комментарии к видео. На "Евровидении" в 2009 году он набрал 387 баллов за песню "Fairytale", что являлось до 2016 года лучшим результатом за все время проведения конкурса. Предыдущий рекорд (292 очка) установила в 2006 году финская хард-рок группа Lordi.
https://ria.ru/20210128/evrovidenie-1594996338.html
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tiktok, музыка, новости культуры, андрей князев, король и шут, михаил горшенев
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в своем инстаграме.
Рыбак исполнил на скрипке "Куклу колдуна" из акустического альбома группы под названием "КиШ", вышедшего в 1998 году. Музыкант подыгрывает вокалу Михаила Горшенева и Андрея Князева.
"Моей первой миссией в TikTok было сыграть в эту старую классику", — написал Рыбак в комментарии к видео.
На "Евровидении" в 2009 году он набрал 387 баллов за песню "Fairytale", что являлось до 2016 года лучшим результатом за все время проведения конкурса. Предыдущий рекорд (292 очка) установила в 2006 году финская хард-рок группа Lordi.