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https://ria.ru/20210129/rybak-1595005717.html
Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"
Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"
Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T04:40
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культура
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музыка
новости культуры
андрей князев
король и шут
михаил горшенев
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в своем инстаграме. Рыбак исполнил на скрипке "Куклу колдуна" из акустического альбома группы под названием "КиШ", вышедшего в 1998 году. Музыкант подыгрывает вокалу Михаила Горшенева и Андрея Князева."Моей первой миссией в TikTok было сыграть в эту старую классику", — написал Рыбак в комментарии к видео. На "Евровидении" в 2009 году он набрал 387 баллов за песню "Fairytale", что являлось до 2016 года лучшим результатом за все время проведения конкурса. Предыдущий рекорд (292 очка) установила в 2006 году финская хард-рок группа Lordi.
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tiktok, музыка, новости культуры, андрей князев, король и шут, михаил горшенев

Александр Рыбак представил кавер на песню "Короля и шута"

04:40 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевец Александр Рыбак
Певец Александр Рыбак - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Норвежский музыкант с белорусскими корнями Алексей Рыбак, победивший на "Евровидении" в 2009 году, записал свою версию песни группы "Король и шут" и выложил в своем инстаграме.
Рыбак исполнил на скрипке "Куклу колдуна" из акустического альбома группы под названием "КиШ", вышедшего в 1998 году. Музыкант подыгрывает вокалу Михаила Горшенева и Андрея Князева.
"Моей первой миссией в TikTok было сыграть в эту старую классику", — написал Рыбак в комментарии к видео.
На "Евровидении" в 2009 году он набрал 387 баллов за песню "Fairytale", что являлось до 2016 года лучшим результатом за все время проведения конкурса. Предыдущий рекорд (292 очка) установила в 2006 году финская хард-рок группа Lordi.
Певец Филипп Киркоров и российский участник конкурса Евровидение - 2019 певец Сергей Лазарев на пресс-конференции после окончания второго полуфинала международного конкурса Евровидение-2019. - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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КультураTikTokМузыкаНовости культурыАндрей КнязевКороль и ШутМихаил Горшенев
 
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