https://ria.ru/20210129/rosobrnadzor-1595078552.html

Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных работ для девятых классов

Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных работ для девятых классов

Контрольные работы по предметам по выбору для выпускников девятых классов пройдут с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:05

2021-01-29T10:05

2021-01-29T10:18

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контрольные работы по предметам по выбору для выпускников девятых классов пройдут с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Отмечается, что контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература."Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210129/ekzameny-1595079941.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), россия, общество