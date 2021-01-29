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Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных работ для девятых классов
Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных работ для девятых классов
Контрольные работы по предметам по выбору для выпускников девятых классов пройдут с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:05
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контрольные работы по предметам по выбору для выпускников девятых классов пройдут с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.Отмечается, что контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература."Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
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Рособрнадзор назвал даты проведения контрольных работ для девятых классов

10:05 29.01.2021 (обновлено: 10:18 29.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Андрей ЛюбимовСтарт Всероссийских проверочных работ для школьников
Старт Всероссийских проверочных работ для школьников - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© АГН "Москва" / Андрей Любимов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Контрольные работы по предметам по выбору для выпускников девятых классов пройдут с 17 по 21 мая, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Отмечается, что контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература.
"Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Экзамен в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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