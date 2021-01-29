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"Аэрофлот" сократит частоту рейсов по ряду зарубежных направлений
"Аэрофлот" сократит частоту рейсов по ряду зарубежных направлений
"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:43
2021-01-29T18:43
россия
нур-султан
аэрофлот
москва
токио
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания."Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", - говорится в сообщении.Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы, либо будут возращены денежные средства в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.
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россия, нур-султан, аэрофлот, москва, токио

"Аэрофлот" сократит частоту рейсов по ряду зарубежных направлений

18:43 29.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания.
"Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", - говорится в сообщении.
Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы, либо будут возращены денежные средства в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот на летном поле Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 18:24Распространение коронавируса
"Аэрофлот" отменил ряд регулярных международных рейсов
 
РоссияНур-СултанАэрофлотМоскваТокио
 
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