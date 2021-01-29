https://ria.ru/20210129/reysy-1595188541.html
"Аэрофлот" сократит частоту рейсов по ряду зарубежных направлений
"Аэрофлот" сократит частоту рейсов по ряду зарубежных направлений
"Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:43
2021-01-29T18:43
2021-01-29T18:43
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нур-султан
аэрофлот
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Аэрофлот" с 28 марта по 30 апреля сокращает частоту полетов по ряду зарубежных направлений, в частности в Анталью, Каир и Минск, сообщает авиакомпания."Аэрофлот" временно вносит изменения в программу международных регулярных рейсов. С 28 марта по 30 апреля сокращается частота полётов из Москвы в Анталью, Белград, Бишкек, Дели, Дубай, Женеву, Каир, Лондон, Минск, Нур-Султан, Сеул, Токио, Хельсинки", - говорится в сообщении.Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы, либо будут возращены денежные средства в соответствии с формой оплаты и действующими правилами.
https://ria.ru/20210127/aeroflot-1594846953.html
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россия, нур-султан, аэрофлот, москва, токио