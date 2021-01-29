Белый дом выступил против использования имени Байдена в рекламе
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом против использования имени президента США Джо Байдена в рекламе, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки.
По ее словам, политика администрации такова, что имя президента "не должно использоваться ни в каких коммерческих действиях".
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Псаки отказалась комментировать конкретную рекламу юридической фирмы, где работает младший брат Джо Байдена Фрэнк. В день инаугурации Байдена фирма выпустила рекламу, в которой подчеркивала близость Фрэнка Байдена к брату. Это породило подозрения в конфликте интересов.
Псаки также не стала комментировать публикации о том, что президент поговорил со своим братом и попросил его воздерживаться от подобных шагов. По ее словам, Байден вообще "много говорит с членами своей семьи".
Ранее стало известно, что власти ведут расследование против сына президента США Хантера Байдена по подозрению в налоговых нарушениях. Хантер был поводом для критики со стороны республиканцев, которые заявляли, что лоббистская деятельность Хантера напрямую связана с высоким положением его отца. Сам президент США это отрицает и заявляет, что верит в то, что его сын не допускал никаких нарушений. Джо Байден также обещал, что не будет вмешиваться в какие-либо расследования, которые ведет минюст США, включая расследования против его родственников.
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