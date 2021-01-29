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Белый дом выступил против использования имени Байдена в рекламе
Белый дом выступил против использования имени Байдена в рекламе
Белый дом против использования имени президента США Джо Байдена в рекламе, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:05
2021-01-29T19:05
хантер байден
джо байден
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в мире
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом против использования имени президента США Джо Байдена в рекламе, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки.По ее словам, политика администрации такова, что имя президента "не должно использоваться ни в каких коммерческих действиях".Псаки отказалась комментировать конкретную рекламу юридической фирмы, где работает младший брат Джо Байдена Фрэнк. В день инаугурации Байдена фирма выпустила рекламу, в которой подчеркивала близость Фрэнка Байдена к брату. Это породило подозрения в конфликте интересов.Псаки также не стала комментировать публикации о том, что президент поговорил со своим братом и попросил его воздерживаться от подобных шагов. По ее словам, Байден вообще "много говорит с членами своей семьи".Ранее стало известно, что власти ведут расследование против сына президента США Хантера Байдена по подозрению в налоговых нарушениях. Хантер был поводом для критики со стороны республиканцев, которые заявляли, что лоббистская деятельность Хантера напрямую связана с высоким положением его отца. Сам президент США это отрицает и заявляет, что верит в то, что его сын не допускал никаких нарушений. Джо Байден также обещал, что не будет вмешиваться в какие-либо расследования, которые ведет минюст США, включая расследования против его родственников.
https://ria.ru/20210128/biden-1594975755.html
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хантер байден, джо байден, сша, в мире

Белый дом выступил против использования имени Байдена в рекламе

19:05 29.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом против использования имени президента США Джо Байдена в рекламе, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки.
По ее словам, политика администрации такова, что имя президента "не должно использоваться ни в каких коммерческих действиях".
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Псаки отказалась комментировать конкретную рекламу юридической фирмы, где работает младший брат Джо Байдена Фрэнк. В день инаугурации Байдена фирма выпустила рекламу, в которой подчеркивала близость Фрэнка Байдена к брату. Это породило подозрения в конфликте интересов.
Псаки также не стала комментировать публикации о том, что президент поговорил со своим братом и попросил его воздерживаться от подобных шагов. По ее словам, Байден вообще "много говорит с членами своей семьи".
Ранее стало известно, что власти ведут расследование против сына президента США Хантера Байдена по подозрению в налоговых нарушениях. Хантер был поводом для критики со стороны республиканцев, которые заявляли, что лоббистская деятельность Хантера напрямую связана с высоким положением его отца. Сам президент США это отрицает и заявляет, что верит в то, что его сын не допускал никаких нарушений. Джо Байден также обещал, что не будет вмешиваться в какие-либо расследования, которые ведет минюст США, включая расследования против его родственников.
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