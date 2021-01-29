https://ria.ru/20210129/reklama-1595198503.html

Белый дом выступил против использования имени Байдена в рекламе

Белый дом выступил против использования имени Байдена в рекламе

Белый дом против использования имени президента США Джо Байдена в рекламе, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:05

2021-01-29T19:05

2021-01-29T19:05

хантер байден

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594525093_0:0:2338:1316_1920x0_80_0_0_2a00c1df6af0cbffb120be9f7b1b16a4.jpg

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом против использования имени президента США Джо Байдена в рекламе, заявила на брифинге в пятницу пресс-секретарь Джен Псаки.По ее словам, политика администрации такова, что имя президента "не должно использоваться ни в каких коммерческих действиях".Псаки отказалась комментировать конкретную рекламу юридической фирмы, где работает младший брат Джо Байдена Фрэнк. В день инаугурации Байдена фирма выпустила рекламу, в которой подчеркивала близость Фрэнка Байдена к брату. Это породило подозрения в конфликте интересов.Псаки также не стала комментировать публикации о том, что президент поговорил со своим братом и попросил его воздерживаться от подобных шагов. По ее словам, Байден вообще "много говорит с членами своей семьи".Ранее стало известно, что власти ведут расследование против сына президента США Хантера Байдена по подозрению в налоговых нарушениях. Хантер был поводом для критики со стороны республиканцев, которые заявляли, что лоббистская деятельность Хантера напрямую связана с высоким положением его отца. Сам президент США это отрицает и заявляет, что верит в то, что его сын не допускал никаких нарушений. Джо Байден также обещал, что не будет вмешиваться в какие-либо расследования, которые ведет минюст США, включая расследования против его родственников.

https://ria.ru/20210128/biden-1594975755.html

https://ria.ru/20210127/shizofreniya-1594745985.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хантер байден, джо байден, сша, в мире