https://ria.ru/20210129/razvod-1595080293.html

Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой

Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой

Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе -... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:19

2021-01-29T10:19

2021-01-29T11:28

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

софья кругликова

михаил ефремов

москва

белгородская область

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе - вымысел, рассказал РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.В конце октября он сообщил РИА Новости, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступа к которой у Кругликовой на тот момент не было из-за отсутствия доверенности."Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" - это всего лишь один адвокат Хархорин", - сказал собеседник агентства.На днях он посетил актера в колонии ИК-4 в Белгородской области.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html

москва

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, москва, белгородская область, общество