https://ria.ru/20210129/razvod-1595080293.html
Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой
Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой
Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе -... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:19
2021-01-29T10:19
2021-01-29T11:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
москва
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_cd8f7062161307ff17e7ede903694f6e.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе - вымысел, рассказал РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.В конце октября он сообщил РИА Новости, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступа к которой у Кругликовой на тот момент не было из-за отсутствия доверенности."Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" - это всего лишь один адвокат Хархорин", - сказал собеседник агентства.На днях он посетил актера в колонии ИК-4 в Белгородской области.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html
москва
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_43:0:919:657_1920x0_80_0_0_af8f9123f37e4ae794ee3cb6b97df946.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, москва, белгородская область, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова
, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе - вымысел, рассказал РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.
В конце октября он сообщил РИА Новости, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступа к которой у Кругликовой на тот момент не было из-за отсутствия доверенности.
"Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" - это всего лишь один адвокат Хархорин", - сказал собеседник агентства.
На днях он посетил актера в колонии ИК-4 в Белгородской области
.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.