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Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой
Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой
Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе -... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:19
2021-01-29T11:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
софья кругликова
михаил ефремов
москва
белгородская область
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе - вымысел, рассказал РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.В конце октября он сообщил РИА Новости, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступа к которой у Кругликовой на тот момент не было из-за отсутствия доверенности."Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" - это всего лишь один адвокат Хархорин", - сказал собеседник агентства.На днях он посетил актера в колонии ИК-4 в Белгородской области.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, софья кругликова, михаил ефремов, москва, белгородская область, общество

Адвокат опроверг слухи о разводе Ефремова с женой

10:19 29.01.2021 (обновлено: 11:28 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Софья Кругликова еще в декабре получила доступ к ячейке, где хранятся деньги ее мужа Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, слухи о разводе - вымысел, рассказал РИА Новости адвокат артиста Петр Хархорин.
В конце октября он сообщил РИА Новости, что деньги Ефремова находятся в банковской ячейке, доступа к которой у Кругликовой на тот момент не было из-за отсутствия доверенности.
"Вопрос с деньгами закрыт еще в прошлом году. Еще в декабре Софья Кругликова получила доступ к ячейке с деньгами, ни о каком разводе речь не идет, это вранье от первой до последней строчки. Как указывают некоторые СМИ, что Кругликова посылает "полчища адвокатов" - это всего лишь один адвокат Хархорин", - сказал собеседник агентства.
На днях он посетил актера в колонии ИК-4 в Белгородской области.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
06:56
Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер уже начал отбывать наказание в колонии в Белгородской области, его защита планирует обжаловать приговор в кассации.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваСофья КругликоваМихаил ЕфремовМоскваБелгородская областьОбщество
 
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