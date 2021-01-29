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Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос
Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:57
2021-01-29T13:57
россия
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,1% указали президента, 30,5% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,1%, не одобряют его деятельность 28,7%.Опрос проводился с 18 по 24 января. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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россия, вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос

13:57 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 65,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 65,1% указали президента, 30,5% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 61,1%, не одобряют его деятельность 28,7%.
Опрос проводился с 18 по 24 января. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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