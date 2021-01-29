https://ria.ru/20210129/puteshestviya-1594955668.html
Эксперты рассказали, какие туры выбирают туристы на 23 февраля и 8 марта
Эксперты рассказали, какие туры выбирают туристы на 23 февраля и 8 марта
Туристы планируют отметить гендерные праздники, отправившись в одну из двух столиц или на море, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:46
2021-01-29T09:46
2021-01-29T09:46
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Туристы планируют отметить гендерные праздники, отправившись в одну из двух столиц или на море, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что в списке популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург и города юга России.В конце февраля россияне отдыхают с 21 по 23 число. Лидером по поисковым запросам на перелеты в оба конца в эти даты стала столица: билеты туда ищет каждый пятый путешественник. Средняя стоимость перелета — пять тысяч рублей. В Сочи можно отправиться за 9,8 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — за 5,6 тысяч рублей. Также пользуются спросом проездные документы в Калининград (5,7 тысяч рублей), Симферополь (7,4 тысяч рублей), Казань (5,5 тысяч рублей), Стамбул (13,6 тысяч рублей), Минеральные Воды (6,3 тысяч рублей), Екатеринбург и Краснодар (по 5,6 тысяч рублей).В выходные и следующий за ними Международный женский день можно отдохнуть три дня, с 6 по 8 марта. Список городов, в которых туристам хотелось бы встретить этот праздник, совпадает с тем, где они хотят провести 23 февраля. Лишь место Екатеринбурга заняла Махачкала.
https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Туристы планируют отметить гендерные праздники, отправившись в одну из двух столиц или на море, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные бронирований авиабилетов пользователями и выяснили, что в списке популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург и города юга России.
В конце февраля россияне отдыхают с 21 по 23 число. Лидером по поисковым запросам на перелеты в оба конца в эти даты стала столица: билеты туда ищет каждый пятый путешественник. Средняя стоимость перелета — пять тысяч рублей.
В Сочи можно отправиться за 9,8 тысяч рублей, а в Санкт-Петербург — за 5,6 тысяч рублей. Также пользуются спросом проездные документы в Калининград (5,7 тысяч рублей), Симферополь (7,4 тысяч рублей), Казань (5,5 тысяч рублей), Стамбул (13,6 тысяч рублей), Минеральные Воды (6,3 тысяч рублей), Екатеринбург и Краснодар (по 5,6 тысяч рублей).
В выходные и следующий за ними Международный женский день можно отдохнуть три дня, с 6 по 8 марта. Список городов, в которых туристам хотелось бы встретить этот праздник, совпадает с тем, где они хотят провести 23 февраля. Лишь место Екатеринбурга заняла Махачкала.