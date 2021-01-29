https://ria.ru/20210129/provokatsii-1595138363.html

В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях

В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что полиции надо в первую очередь изолировать пьяные компании молодых людей, так РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:39

2021-01-29T14:39

2021-01-29T14:39

россия

андрей бабушкин

татьяна потяева

совет по правам человека при президенте рф (спч)

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Андрей Бабушкин считает, что полиции надо в первую очередь изолировать пьяные компании молодых людей, так как именно их провокации стали "детонатором" в применении насилия по отношению к правоохранителям, судя по его наблюдениям на несогласованных акциях 23 января.По словам Бабушкина, слова которого приводятся в сообщении, полиция крайне редко применяет силу — даже если они задерживают правонарушителей, оружие не применяют."И делают это в силу своего воспитания. Именно это и отличает наших полицейских от западных коллег", - подчеркнул он.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/nakazanie-1595137484.html

https://ria.ru/20210129/sud-1595123360.html

россия

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россия, андрей бабушкин, татьяна потяева, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва