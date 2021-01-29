https://ria.ru/20210129/prokat-1595185814.html

"Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате два миллиарда рублей

"Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате два миллиарда рублей

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате в странах СНГ более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:01

2021-01-29T18:01

2021-01-29T18:01

культура

сергей бурунов

кино и сериалы

новости культуры

екатерина вилкова

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате в странах СНГ более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company Russia & CIS.По данным пресс-службы, "к 16.00 29 января 2021 года фильм собрал в кинотеатрах России и СНГ 2 000 131 508" рублей, или более 26,6 миллиона долларов США. Всего фильм посмотрело более 6,966 миллиона зрителей.Уточняется, что "Последний богатырь: Корень зла" стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработавшим более двух миллиардов рублей в кинотеатрах.Ранее фильм "Последний богатырь: Корень зла" несколько недель подряд возглавлял российский прокат в выходные дни.Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях - Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.

https://ria.ru/20210118/bogatyr-1593468383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, екатерина вилкова