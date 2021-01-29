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https://ria.ru/20210129/prokat-1595185814.html
"Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате два миллиарда рублей
"Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате два миллиарда рублей
Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате в странах СНГ более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:01
2021-01-29T18:01
культура
сергей бурунов
кино и сериалы
новости культуры
екатерина вилкова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате в странах СНГ более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company Russia &amp; CIS.По данным пресс-службы, "к 16.00 29 января 2021 года фильм собрал в кинотеатрах России и СНГ 2 000 131 508" рублей, или более 26,6 миллиона долларов США. Всего фильм посмотрело более 6,966 миллиона зрителей.Уточняется, что "Последний богатырь: Корень зла" стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработавшим более двух миллиардов рублей в кинотеатрах.Ранее фильм "Последний богатырь: Корень зла" несколько недель подряд возглавлял российский прокат в выходные дни.Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях - Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.
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сергей бурунов, кино и сериалы, новости культуры, екатерина вилкова

"Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате два миллиарда рублей

18:01 29.01.2021
 
© Yellow, Black & White (2020)Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Yellow, Black & White (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фильм "Последний богатырь: Корень зла" собрал в прокате в странах СНГ более двух миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании The Walt Disney Company Russia & CIS.
По данным пресс-службы, "к 16.00 29 января 2021 года фильм собрал в кинотеатрах России и СНГ 2 000 131 508" рублей, или более 26,6 миллиона долларов США. Всего фильм посмотрело более 6,966 миллиона зрителей.
Уточняется, что "Последний богатырь: Корень зла" стал четвертым российским фильмом за всю историю отечественного кинопроката, заработавшим более двух миллиардов рублей в кинотеатрах.
Ранее фильм "Последний богатырь: Корень зла" несколько недель подряд возглавлял российский прокат в выходные дни.
Во второй части продолжения фильма "Последний богатырь" зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей. В главных ролях - Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:35Культура
"Последний богатырь" снова возглавил прокат по итогам выходных
 
КультураСергей БуруновКино и сериалыНовости культурыЕкатерина Вилкова
 
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