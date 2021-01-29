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Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna
Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:35
2021-01-29T21:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
стефан дюжаррик
оон
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ООН, 29 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Вакцинация прошла в четверг в нью-йоркской клинике."Насколько я помню, он привился вакциной Moderna", - сказал Дюжаррик.Он пояснил, что это был первый этап вакцинации. Генсеку предстоит получить еще вторую дозу.Ранее в ООН сообщали, что организация изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, стефан дюжаррик, оон, в мире

Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna

20:35 29.01.2021 (обновлено: 21:37 29.01.2021)
 
© Фото : UN Photo/Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной компании Moderna
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной компании Moderna - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : UN Photo/Eskinder Debebe
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ООН, 29 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
Вакцинация прошла в четверг в нью-йоркской клинике.
"Насколько я помню, он привился вакциной Moderna", - сказал Дюжаррик.
Он пояснил, что это был первый этап вакцинации. Генсеку предстоит получить еще вторую дозу.
Ранее в ООН сообщали, что организация изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.
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В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Антониу ГутеррешКоронавирусыСтефан ДюжаррикООНВ мире
 
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