https://ria.ru/20210129/privivka-1595210214.html
Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna
Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:35
2021-01-29T20:35
2021-01-29T21:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
антониу гутерреш
коронавирусы
стефан дюжаррик
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595214990_0:30:1024:606_1920x0_80_0_0_2384252484788830dbd49871eb069407.jpg
ООН, 29 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Вакцинация прошла в четверг в нью-йоркской клинике."Насколько я помню, он привился вакциной Moderna", - сказал Дюжаррик.Он пояснил, что это был первый этап вакцинации. Генсеку предстоит получить еще вторую дозу.Ранее в ООН сообщали, что организация изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/2020-1595016932.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595214990_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_b55e71101a696147ac47fdc720137094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, антониу гутерреш, коронавирусы, стефан дюжаррик, оон, в мире
ООН, 29 янв – РИА Новости.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик
.
Вакцинация прошла в четверг в нью-йоркской клинике.
"Насколько я помню, он привился вакциной Moderna", - сказал Дюжаррик.
Он пояснил, что это был первый этап вакцинации. Генсеку предстоит получить еще вторую дозу.
Ранее в ООН сообщали, что организация изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.
В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.