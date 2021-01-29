https://ria.ru/20210129/privivka-1595210214.html

Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna

Генсек ООН привился от COVID-19 вакциной Moderna

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:35

2021-01-29T20:35

2021-01-29T21:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

антониу гутерреш

коронавирусы

стефан дюжаррик

оон

в мире

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ООН, 29 янв – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш привился от коронавируса вакциной американской компании Moderna, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.Вакцинация прошла в четверг в нью-йоркской клинике."Насколько я помню, он привился вакциной Moderna", - сказал Дюжаррик.Он пояснил, что это был первый этап вакцинации. Генсеку предстоит получить еще вторую дозу.Ранее в ООН сообщали, что организация изучает предложение президента РФ Владимира Путина предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса и находится в контакте по этому вопросу с ВОЗ.В ходе выступления на Генассамблее ООН в сентябре Путин предложил бесплатно предоставить сотрудникам организации российскую вакцину от коронавируса. Разработчики вакцины представили ее в рамках виртуального мероприятия на полях сессии ГА ООН.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/2020-1595016932.html

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2021

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