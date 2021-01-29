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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20210129/pozner-1595150443.html
Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене
Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене
Отношения между Россией и США при президентстве демократа Джо Байдена не будут улучшаться, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:30
2021-01-29T17:26
выборы президента сша — 2020
россия
владимир познер
джо байден
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отношения между Россией и США при президентстве демократа Джо Байдена не будут улучшаться, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.По словам журналиста, Байден считает Москву одним из самых опасных противников и является сторонником "всякого рода неприятных" законов в адрес Москвы.Тем не менее Познер выразил надежду, что в отношениях двух стран могут быть и "позитивные вещи". Так, например, ведущий уверен, что США вернутся к Договору об открытом небе.
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россия, владимир познер, джо байден, москва, сша, в мире

Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене

15:30 29.01.2021 (обновлено: 17:26 29.01.2021)
 
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МОСКВА, 29 янв РИА Новости. Отношения между Россией и США при президентстве демократа Джо Байдена не будут улучшаться, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
"Если кто-нибудь надеется на то, что отношения нашей страны с Америкой улучшатся, то я вынужден вас огорчить, я думаю, что это вряд ли произойдет", — написал он на своем сайте "Познер Online".
По словам журналиста, Байден считает Москву одним из самых опасных противников и является сторонником "всякого рода неприятных" законов в адрес Москвы.
Тем не менее Познер выразил надежду, что в отношениях двух стран могут быть и "позитивные вещи". Так, например, ведущий уверен, что США вернутся к Договору об открытом небе.
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