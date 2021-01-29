https://ria.ru/20210129/pozner-1595150443.html

Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене

Познер сделал прогноз об отношениях России и США при Байдене

Отношения между Россией и США при президентстве демократа Джо Байдена не будут улучшаться, считает журналист и телеведущий Владимир Познер. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:30

2021-01-29T15:30

2021-01-29T17:26

выборы президента сша — 2020

россия

владимир познер

джо байден

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Отношения между Россией и США при президентстве демократа Джо Байдена не будут улучшаться, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.По словам журналиста, Байден считает Москву одним из самых опасных противников и является сторонником "всякого рода неприятных" законов в адрес Москвы.Тем не менее Познер выразил надежду, что в отношениях двух стран могут быть и "позитивные вещи". Так, например, ведущий уверен, что США вернутся к Договору об открытом небе.

https://ria.ru/20210128/biden-1594975755.html

россия

москва

сша

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2021

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россия, владимир познер, джо байден, москва, сша, в мире