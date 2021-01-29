https://ria.ru/20210129/pozhar-1595152165.html

В Приамурье пожарные реанимировали кота, надышавшегося угарным газом

В Приамурье пожарные реанимировали кота, надышавшегося угарным газом

В Белогорске спасатели реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:37

2021-01-29T15:37

2021-01-29T18:03

хорошие новости

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амурская область

белогорск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. В Белогорске спасатели реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области."Из-за сильного задымления из дома было эвакуировано 14 человек, при пожаре никто не пострадал. Точнее, один пострадавший все же был — четвероногий питомец одного из жильцов. Красавец-кот надышался дымом и угорел. Пожарные не просто не смогли пройти мимо, но и упорно боролись за жизнь пушистого, подавая ему через маску кислород и делая непрямой массаж сердечка", — сообщает ведомство в Instagram.Как рассказали пожарные, кот был так "шокирован происходящим", что, когда задышал самостоятельно, даже не пытался вырваться из рук спасателей.Видео инцидента ведомство разместило в Instagram. На нем трое спасателей: один из них держит кота на руках и массирует ему сердце, двое других подают кислород через маску и совещаются, дать ли животному воды.

https://ria.ru/20210113/spasenie-1592907882.html

россия

амурская область

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, амурская область, белогорск, происшествия