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В Приамурье пожарные реанимировали кота, надышавшегося угарным газом
В Приамурье пожарные реанимировали кота, надышавшегося угарным газом
В Белогорске спасатели реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:37
2021-01-29T15:37
2021-01-29T18:03
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происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости. В Белогорске спасатели реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области."Из-за сильного задымления из дома было эвакуировано 14 человек, при пожаре никто не пострадал. Точнее, один пострадавший все же был — четвероногий питомец одного из жильцов. Красавец-кот надышался дымом и угорел. Пожарные не просто не смогли пройти мимо, но и упорно боролись за жизнь пушистого, подавая ему через маску кислород и делая непрямой массаж сердечка", — сообщает ведомство в Instagram.Как рассказали пожарные, кот был так "шокирован происходящим", что, когда задышал самостоятельно, даже не пытался вырваться из рук спасателей.Видео инцидента ведомство разместило в Instagram. На нем трое спасателей: один из них держит кота на руках и массирует ему сердце, двое других подают кислород через маску и совещаются, дать ли животному воды.
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россия, амурская область, белогорск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 янв — РИА Новости.
В Белогорске
спасатели реанимировали кота, который надышался угарным газом во время пожара в квартире трехэтажного жилого дома, сообщает ГУ МЧС России
по Амурской области
.
"Из-за сильного задымления из дома было эвакуировано 14 человек, при пожаре никто не пострадал. Точнее, один пострадавший все же был — четвероногий питомец одного из жильцов. Красавец-кот надышался дымом и угорел. Пожарные не просто не смогли пройти мимо, но и упорно боролись за жизнь пушистого, подавая ему через маску кислород и делая непрямой массаж сердечка", — сообщает ведомство в Instagram.
Как рассказали пожарные, кот был так "шокирован происходящим", что, когда задышал самостоятельно, даже не пытался вырваться из рук спасателей.
Видео инцидента ведомство разместило в Instagram. На нем трое спасателей: один из них держит кота на руках и массирует ему сердце, двое других подают кислород через маску и совещаются, дать ли животному воды.