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Защита пострадавшей на акции в Петербурге запросила у СК данные о деле
Защита пострадавшей на акции в Петербурге запросила у СК данные о деле
Защита пострадавшей после удара полицейского на несогласованном митинге в Петербурге 23 января Маргариты Юдиной обратилась в Следственный комитет РФ с целью... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:44
2021-01-29T17:44
россия
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Защита пострадавшей после удара полицейского на несогласованном митинге в Петербурге 23 января Маргариты Юдиной обратилась в Следственный комитет РФ с целью узнать, было ли принято решение о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов."Заявление о преступлении в отношении Юдиной подавали несколько человек сразу после инцидента, речь о депутатах и правозащитниках. Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли, сегодня мы обратились в СК с просьбой сообщить, было ли принято ведомством какое-то решение о возбуждении уголовного дела против полицейского, пнувшего нашу доверительницу. Все основания для этого есть, мы ждем, когда Маргариту допросят в качестве потерпевшей", - рассказал Смирнов.Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Во вторник состояние здоровье женщины, по данным её адвокатов, ухудшилось, она провела в больнице ещё несколько дней и в пятницу была повторно выписана.Женщину посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.Ранее глава Лужского района Ленинградской области сообщил РИА Новости, что администрация района намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210128/khinshteyn-1594974554.html
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россия, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, происшествия

Защита пострадавшей на акции в Петербурге запросила у СК данные о деле

17:44 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ДаничевСотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге
Сотрудники правоохранительных органов и участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Защита пострадавшей после удара полицейского на несогласованном митинге в Петербурге 23 января Маргариты Юдиной обратилась в Следственный комитет РФ с целью узнать, было ли принято решение о возбуждении уголовного дела по факту инцидента, сообщил РИА Новости адвокат Евгений Смирнов.
"Заявление о преступлении в отношении Юдиной подавали несколько человек сразу после инцидента, речь о депутатах и правозащитниках. Сроки принятия Следственным комитетом решения по этому делу истекли, сегодня мы обратились в СК с просьбой сообщить, было ли принято ведомством какое-то решение о возбуждении уголовного дела против полицейского, пнувшего нашу доверительницу. Все основания для этого есть, мы ждем, когда Маргариту допросят в качестве потерпевшей", - рассказал Смирнов.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на Площади Восстания в Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Во вторник состояние здоровье женщины, по данным её адвокатов, ухудшилось, она провела в больнице ещё несколько дней и в пятницу была повторно выписана.
Женщину посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принес Юдиной извинения и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.
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Ранее глава Лужского района Ленинградской области сообщил РИА Новости, что администрация района намерена проверить условия проживания детей пострадавшей на митинге в Петербурге женщины.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
 
РоссияАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФСанкт-ПетербургПроисшествия
 
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