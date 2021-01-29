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Игорь Греков покинул пост вице-губернатора Рязанской области

Игорь Греков покинул пост вице-губернатора Рязанской области

Игорь Греков покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, прекращены полномочия его советников на... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:55

2021-01-29T13:55

2021-01-29T13:55

рязань

рязанская область

политика

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РЯЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. Игорь Греков покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, прекращены полномочия его советников на общественных началах, сообщило в пятницу правительство региона.В декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе, подтверждения этой информации не появилось.На должность вице-губернатора Греков был назначен в сентябре 2017 года. Как значилось на сайте регионального правительства, в круг курируемых им вопросов входило, в частности, поддержание общественно-политической стабильности, контроль в сфере закупок, информационная безопасность.

рязань

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязань, рязанская область, политика