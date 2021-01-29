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Игорь Греков покинул пост вице-губернатора Рязанской области
Игорь Греков покинул пост вице-губернатора Рязанской области
Игорь Греков покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, прекращены полномочия его советников на... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:55
2021-01-29T13:55
2021-01-29T13:55
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политика
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РЯЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. Игорь Греков покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области, прекращены полномочия его советников на общественных началах, сообщило в пятницу правительство региона.В декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе, подтверждения этой информации не появилось.На должность вице-губернатора Греков был назначен в сентябре 2017 года. Как значилось на сайте регионального правительства, в круг курируемых им вопросов входило, в частности, поддержание общественно-политической стабильности, контроль в сфере закупок, информационная безопасность.
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рязань, рязанская область, политика
РЯЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости.
Игорь Греков покинул пост вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Рязанской области
, прекращены полномочия его советников на общественных началах, сообщило в пятницу правительство региона.
В декабре 2020 года на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Рязани попросила присвоить Игорю Грекову звание Героя России, утверждая, что он якобы спас семь человек во время взрывов боеприпасов в Скопинском районе, подтверждения этой информации не появилось.
На должность вице-губернатора Греков был назначен в сентябре 2017 года. Как значилось на сайте регионального правительства, в круг курируемых им вопросов входило, в частности, поддержание общественно-политической стабильности, контроль в сфере закупок, информационная безопасность.
“Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал постановление, согласно которому с 28 января 2021 года вице-губернатор Рязанской области – первый заместитель председателя правительства Рязанской области Игорь Михайлович Греков освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Одновременно прекращены полномочия советников вице-губернатора Рязанской области на общественных началах – Арнольда Борисовича Грынина и Владимира Михайловича Арцыбашева”, - говорится в сообщении.