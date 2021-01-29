https://ria.ru/20210129/polsha-1595222763.html

Польская полиция применила газ против протестующих сторонников абортов

Польская полиция применила газ против протестующих сторонников абортов

Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих сторонников абортов в пятницу в Варшаве. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T23:34

2021-01-29T23:34

2021-01-29T23:34

польша

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в мире

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ВАРШАВА, 29 янв – РИА Новости. Польская полиция применила слезоточивый газ против протестующих сторонников абортов в пятницу в Варшаве.Как передает корреспондент РИА Новости, несколько тысяч человек проводят марш в центре польской столицы. Они протестуют против ужесточения законодательства об абортах.Полиция несколько раз преграждала колонне путь кордонами, но протестующие направлялись в другую сторону.Тогда стражи порядка решили задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой, что вызвало агрессивную реакцию участников марша. В ходе потасовки стражи порядка применили слезоточивый газ. По словам лидера движения Strajk Kobiet (Забастовка женщин) пострадали от газа она сама и водитель автобуса.В настоящее время протестующие продолжают свою акцию на площади Романа Дмовского, откуда и началось пятничное шествие.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.Конституционный суд Польши недавно опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности. Теперь тяжелые нарушения в развитии плода не дают право женщине прервать беременность.

https://ria.ru/20210127/aborty-1594861637.html

польша

варшава

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польша, варшава, в мире