https://ria.ru/20210129/polsha-1595220434.html

В Польше протестуют противники закона об абортах

В Польше протестуют противники закона об абортах

Противники ужесточения законодательства об абортах третий день протестуют на улицах городов Польши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T22:42

2021-01-29T22:42

2021-01-29T22:42

польша

в мире

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ВАРШАВА, 29 янв - РИА Новости. Противники ужесточения законодательства об абортах третий день протестуют на улицах городов Польши, передает корреспондент РИА Новости.Акции протеста организует движение Strajk kobiet ("Забастовка женщин"), которое требует от властей страны разрешить прерывание беременности по желанию. На этой неделе протесты вспыхнули с новой силой из-за того, что Конституционный суд Польши опубликовал свое решение, которое сократило количество причин, по которым допускается прерывание беременности.В пятницу несколько тысяч человек собрались на площади Романа Дмовского в центре польской столицы. Несмотря на предупреждения полиции, они вышли на проезжую часть, перекрыв движение транспорта по Иерусалимским аллеям и аллее Иоанна Павла II. Колонной из нескольких тысяч человек протестующие двинулись по Иерусалимским аллеям. Полиция попыталась выставить на пути колонны кордон, однако участники акции обошли его по тротуару и продолжили шествие. Протестующие поджигают петарды и взрывпакеты, скандируют: "Аборт по желанию" и "Руки прочь от моего тела".По данным организаторов протестов, подобные акции проходят и в других городах Польши.В Польше с 1993 года запрещены аборты. Исключением являлись лишь случаи, когда беременность представляет угрозу для жизни или здоровья женщины, когда существует высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимой болезни, угрожающей его жизни, и когда беременность возникла в результате противоправного деяния.Теперь же тяжелые нарушения в развитии плода не дают право женщине прервать беременность.Таким образом, теперь в Польше допускается прерывание беременности, если она представляет опасность для жизни или здоровья беременной женщины, если высокая вероятность тяжелого и необратимого нарушения развития плода или неизлечимого заболевания, угрожающего его жизни, связана с угрозой жизни и здоровью матери, а также в случае, если беременность наступила в результате изнасилования.

https://radiosputnik.ria.ru/20201221/1590164972.html

https://ria.ru/20210127/aborty-1594861637.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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польша, в мире