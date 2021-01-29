https://ria.ru/20210129/peskov-1595117038.html

Песков прокомментировал назначение главы Счетной палаты Брянска

Песков прокомментировал назначение главы Счетной палаты Брянска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы назначении уволенного по "делу Голунова" генерала полиции Юрия... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:12

2021-01-29T13:12

2021-01-29T13:12

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иван голунов

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о якобы назначении уволенного по "делу Голунова" генерала полиции Юрия Девяткина на должность руководителя Счетной палаты Брянска, это не прерогатива Кремля."Я не располагаю такой информацией, абсолютно. Это не наша прерогатива, это не относится, если я правильно понимаю, к номенклатуре президента", - сказал Песков журналистам."Но, с другой стороны, если я не ошибаюсь, там же никакого поражения в правах не было? Гражданин имеет гражданские права, если нет поражения в правах", - добавил он.Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве в июне 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам он с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции, включая двух генералов - главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова - уволили по решению министра внутренних дел Владимира Колокольцева, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.

https://ria.ru/20210112/golunov-1592703798.html

https://ria.ru/20201224/golunov-1590771181.html

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россия, иван голунов, гумвд, андрей пучков, дмитрий песков, владимир колокольцев, брянск, общество