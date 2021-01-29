https://ria.ru/20210129/peskov-1595110813.html

Песков не знает об акции "Блокадный хлеб"

Песков не знает об акции "Блокадный хлеб"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя акцию "Блокадный хлеб", отметил, что в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:40

2021-01-29T12:40

2021-01-29T13:05

россия

ладожское озеро

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя акцию "Блокадный хлеб", отметил, что в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне проводится много различных мероприятий, однако информацией о конкретно этой акции он не обладает."Я, к сожалению, не смогу никак ответить на вопрос, потому что я не обладаю информацией об этой акции", - ответил Песков на вопрос журналистов о том, что думают в Кремле об акции "Блокадный хлеб" и имеет ли смысл провести дополнительные консультации с блокадниками по поводу того, что им было бы приятно получить.В целом, по словам пресс-секретаря президента, "в рамках 75-летия победы... много очень акций проводится".Акция "Блокадный хлеб" проводится по всей России. В память о жителях и защитниках блокадного города на мероприятиях раздают кусочки хлеба, расфасованного по 125 граммов. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20190124/1549878661.html

https://ria.ru/20210128/podarok-1594962828.html

россия

ладожское озеро

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россия, ладожское озеро, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, дмитрий песков, общество