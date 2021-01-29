https://ria.ru/20210129/peregovory-1595209306.html

Советник Байдена назвал продление ДСНВ лишь началом переговоров с Россией

Советник Байдена назвал продление ДСНВ лишь началом переговоров с Россией

Продление стратегического Договора СНВ-3 - это лишь начало "серьезных" переговоров с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:28

2021-01-29T20:28

2021-01-29T20:28

джейк салливан

россия

договор снв-3

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Продление стратегического Договора СНВ-3 - это лишь начало "серьезных" переговоров с Россией, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан."Нам также очень нужно решать фундаментальный вопрос стратегической стабильности между двумя значительными ядерными державами", - сказал Салливан, выступая на вебинаре вашингтонского Института мира.Он однако заявил, что продление договора - это лишь начало истории. "Должны быть серьезные основательные переговоры по всему спектру ядерных вызовов и угроз вне Договора СНВ-3. Здесь есть и другие чрезвычайные ситуации и вызовы", - добавил Салливан."Мы должны быть способны заставлять Россию платить и сталкиваться с последствиями за ее агрессивное поведение и угрозы США и нашим союзникам и в то же время вести с ними (Россией - ред.) заслуживающие доверия, серьезные, лишенные иллюзий переговоры по стратегическим вопросам. Этот подход и собирается реализовывать наша администрация", - заключил советник президента США.Ранее в пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал документ о продлении ДСНВ на 5 лет.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заключенный в 2010 году ДСНВ-3 истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для США и заявил о необходимости выработки нового документа с привлечением к переговорам Китая. Возможность продления ДСНВ-3 допускалась, но при выполнении ряда условий, в том числе по режиму верификации. Переговоры с администрацией Трампа не привели к результату. Сменивший Трампа на посту президента Джозеф Байден высказался за продление Договора без дополнительных условий.Путин 25 января поручил российскому МИД провести переговоры с американской стороной о заключении международного договора по продлению ДСНВ-3. Уже 26 января замглавы МИД Сергей Рябков и посол США в России Джон Салливан обменялись нотами, которые фиксируют договоренности о пятилетнем продлении ДСНВ-3. После этого Путин и Байден провели первый с момента инаугурации 46-го президента США телефонный разговор, в котором подтвердили намерение в ближайшие дни завершить все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование Договора. Обе палаты Федерального собрания РФ 27 января проголосовали за продление ДСНВ-3.

https://ria.ru/20210127/dogovor-1594782172.html

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джейк салливан, россия, договор снв-3, сша, в мире