https://ria.ru/20210129/paskina-1595055905.html

Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"

Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"

Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:00

2021-01-29T01:00

2021-01-29T01:00

россия

национальная медиа группа

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, покидает", - рассказал источник, отвечая на вопрос об уходе Паскиной с поста руководителя "Национальной медиа группы".В пресс-службе медиахолдинга от комментариев отказались.Паскина занимала должность генерального директора НМГ с 2016 года.Как сообщается на сайте холдинга, НМГ является крупнейшим в России частным медиахолдингом. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов Алексея Мордашова, АБ "Россия", "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз".

https://ria.ru/20200902/netfliks-1576628740.html

россия

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2021

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россия, национальная медиа группа , общество