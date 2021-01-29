Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/paskina-1595055905.html
Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"
Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"
Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:00
2021-01-29T01:00
россия
национальная медиа группа
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149560/64/1495606404_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_1abe76ef354ccb9508e7bb7ef5ecc51d.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, покидает", - рассказал источник, отвечая на вопрос об уходе Паскиной с поста руководителя "Национальной медиа группы".В пресс-службе медиахолдинга от комментариев отказались.Паскина занимала должность генерального директора НМГ с 2016 года.Как сообщается на сайте холдинга, НМГ является крупнейшим в России частным медиахолдингом. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов Алексея Мордашова, АБ "Россия", "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз".
https://ria.ru/20200902/netfliks-1576628740.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149560/64/1495606404_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_cc78676e88fbac08f85e5e8b067c9ccf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, национальная медиа группа , общество

Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"

01:00 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГенеральный директор ЗАО "Национальная Медиа Группа"Ольга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери
Генеральный директор ЗАО Национальная Медиа ГруппаОльга Паскина и вице-президент по стратегии и производству, защите данных и аналитике по региону Европа, Ближний Восток и Африка Warner Bros. Entertainment Inc. Тревор Олбери - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, покидает", - рассказал источник, отвечая на вопрос об уходе Паскиной с поста руководителя "Национальной медиа группы".
В пресс-службе медиахолдинга от комментариев отказались.
Паскина занимала должность генерального директора НМГ с 2016 года.
Как сообщается на сайте холдинга, НМГ является крупнейшим в России частным медиахолдингом. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов Алексея Мордашова, АБ "Россия", "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз".
Netflix - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября 2020, 13:58
Национальная Медиа Группа стала оператором Netflix в России
 
РоссияНациональная Медиа ГруппаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
Лента новостейМолния