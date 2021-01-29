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Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"
Источник: Паскина покинет пост главы "Национальной медиа группы"
Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:00
2021-01-29T01:00
2021-01-29T01:00
россия
национальная медиа группа
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Гендиректор "Национальной медиа группы" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Да, покидает", - рассказал источник, отвечая на вопрос об уходе Паскиной с поста руководителя "Национальной медиа группы".В пресс-службе медиахолдинга от комментариев отказались.Паскина занимала должность генерального директора НМГ с 2016 года.Как сообщается на сайте холдинга, НМГ является крупнейшим в России частным медиахолдингом. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов Алексея Мордашова, АБ "Россия", "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз".
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РИА Новости
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россия, национальная медиа группа , общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Гендиректор "Национальной медиа группы
" Ольга Паскина покинет свой пост, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Да, покидает", - рассказал источник, отвечая на вопрос об уходе Паскиной с поста руководителя "Национальной медиа группы".
В пресс-службе медиахолдинга от комментариев отказались.
Паскина занимала должность генерального директора НМГ с 2016 года.
Как сообщается на сайте холдинга, НМГ является крупнейшим в России частным медиахолдингом. Он был создан в 2008 году путем объединения медийных активов Алексея Мордашова, АБ "Россия", "Сургутнефтегаза" и страховой группы "Согаз".