https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html
NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс "Панцирь"
NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс "Панцирь"
Автор американского журнала The National Interest предположил, для чего Соединенным Штатам понадобился зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:55
2021-01-29T18:55
2021-01-29T19:15
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автор американского журнала The National Interest предположил, для чего Соединенным Штатам понадобился зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".Ранее газета Times написала, что прошлым летом ВВС США смогли вывезти из Ливии ЗРПК "Панцирь". Американский самолет С-17 "Глоубмастер" сел в аэропорту Зувара к западу от Триполи, в него поместили зенитный комплекс, и транспортник полетел на авиабазу Рамштайн в Германии.Переброску комплекса из Ливии объяснили тем, что он якобы не должен "попасть в руки злоумышленников", которые с его помощью будут способны уничтожать гражданские авиалайнеры. Однако, по словам автора, завладеть целым и работоспособным "Панцирем" — большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, так как это не имитационная модель, а реальная техника противника. Захват комплекса нельзя списать на желание американцев устранить угрозу со стороны ЗРПК — в этом случае было бы проще уничтожить его на месте, считает журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210129/pantsir-1595071342.html
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ввс сша, панцирь-с1, германия, триполи, ливия, в мире