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NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс "Панцирь"
NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс "Панцирь"
Автор американского журнала The National Interest предположил, для чего Соединенным Штатам понадобился зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:55
2021-01-29T19:15
ввс сша
панцирь-с1
германия
триполи
ливия
в мире
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автор американского журнала The National Interest предположил, для чего Соединенным Штатам понадобился зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".Ранее газета Times написала, что прошлым летом ВВС США смогли вывезти из Ливии ЗРПК "Панцирь". Американский самолет С-17 "Глоубмастер" сел в аэропорту Зувара к западу от Триполи, в него поместили зенитный комплекс, и транспортник полетел на авиабазу Рамштайн в Германии.Переброску комплекса из Ливии объяснили тем, что он якобы не должен "попасть в руки злоумышленников", которые с его помощью будут способны уничтожать гражданские авиалайнеры. Однако, по словам автора, завладеть целым и работоспособным "Панцирем" — большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, так как это не имитационная модель, а реальная техника противника. Захват комплекса нельзя списать на желание американцев устранить угрозу со стороны ЗРПК — в этом случае было бы проще уничтожить его на месте, считает журналист.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ввс сша, панцирь-с1, германия, триполи, ливия, в мире

NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс "Панцирь"

18:55 29.01.2021 (обновлено: 19:15 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Автор американского журнала The National Interest предположил, для чего Соединенным Штатам понадобился зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1".
Ранее газета Times написала, что прошлым летом ВВС США смогли вывезти из Ливии ЗРПК "Панцирь". Американский самолет С-17 "Глоубмастер" сел в аэропорту Зувара к западу от Триполи, в него поместили зенитный комплекс, и транспортник полетел на авиабазу Рамштайн в Германии.
"Факт вывоза "Панциря" Соединенными Штатами свидетельствует о том, что из этого комплекса можно извлечь некую полезную информацию", — говорится в статье.
Переброску комплекса из Ливии объяснили тем, что он якобы не должен "попасть в руки злоумышленников", которые с его помощью будут способны уничтожать гражданские авиалайнеры. Однако, по словам автора, завладеть целым и работоспособным "Панцирем" — большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, так как это не имитационная модель, а реальная техника противника. Захват комплекса нельзя списать на желание американцев устранить угрозу со стороны ЗРПК — в этом случае было бы проще уничтожить его на месте, считает журналист.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 09:05
Пентагон не стал комментировать похищение российского "Панциря-С1"
 
ВВС СШАПанцирь-С1ГерманияТриполиЛивияВ мире
 
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