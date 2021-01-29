https://ria.ru/20210129/pantsir-1595071342.html

Пентагон не стал комментировать похищение российского "Панциря-С1"

Пентагон не стал комментировать похищение российского "Панциря-С1"

В Пентагоне в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военных якобы попал "захваченный" в Ливии российский самоходный... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:05

2021-01-29T09:05

2021-01-29T09:05

панцирь-с1

министерство обороны сша

нато

вашингтон (город)

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. В Пентагоне в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военных якобы попал "захваченный" в Ливии российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", но не стали подтверждать или опровергать эту информацию.Ранее британская газета Times опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", который затем секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. По утверждению издания, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. Отмечается, что ЗРК якобы был куплен у России ОАЭ, а затем направлен в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару."Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями", - сказала РИА Новости представитель минобороны США Джессика Макналти.Далее она заявила о том, что Вашингтон против военной интервенции в Ливии,и о поддержке соглашения о прекращении огня в этой стране от 23 октября, включающее положение о выводе иностранных войск."Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы гарантировать, что современные системы вооружений не попадут ни в Ливию, ни будут переданы из Ливии в руки опасных игроков", - добавила Макналти.Она не ответила прямо на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение The Times.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.

https://ria.ru/20210128/liviya-1595002413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

панцирь-с1, министерство обороны сша, нато, вашингтон (город), в мире