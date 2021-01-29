https://ria.ru/20210129/pantsir-1595071342.html
Пентагон не стал комментировать похищение российского "Панциря-С1"
Пентагон не стал комментировать похищение российского "Панциря-С1"
В Пентагоне в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военных якобы попал "захваченный" в Ливии российский самоходный... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:05
2021-01-29T09:05
2021-01-29T09:05
панцирь-с1
министерство обороны сша
нато
вашингтон (город)
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости. В Пентагоне в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военных якобы попал "захваченный" в Ливии российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", но не стали подтверждать или опровергать эту информацию.Ранее британская газета Times опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", который затем секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. По утверждению издания, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. Отмечается, что ЗРК якобы был куплен у России ОАЭ, а затем направлен в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару."Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями", - сказала РИА Новости представитель минобороны США Джессика Макналти.Далее она заявила о том, что Вашингтон против военной интервенции в Ливии,и о поддержке соглашения о прекращении огня в этой стране от 23 октября, включающее положение о выводе иностранных войск."Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы гарантировать, что современные системы вооружений не попадут ни в Ливию, ни будут переданы из Ливии в руки опасных игроков", - добавила Макналти.Она не ответила прямо на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение The Times.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.
https://ria.ru/20210128/liviya-1595002413.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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панцирь-с1, министерство обороны сша, нато, вашингтон (город), в мире
ВАШИНГТОН, 28 янв – РИА Новости.
В Пентагоне в курсе публикации британской газеты The Times о том, что в руки американских военных якобы попал "захваченный" в Ливии
российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1
", но не стали подтверждать или опровергать эту информацию.
Ранее британская газета Times
опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1", который затем секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. По утверждению издания, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. Отмечается, что ЗРК якобы был куплен у России ОАЭ, а затем направлен в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару.
"Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями", - сказала РИА Новости представитель минобороны США
Джессика Макналти.
Далее она заявила о том, что Вашингтон против военной интервенции в Ливии,и о поддержке соглашения о прекращении огня в этой стране от 23 октября, включающее положение о выводе иностранных войск.
"Мы остаемся полностью привержены тому, чтобы гарантировать, что современные системы вооружений не попадут ни в Ливию, ни будут переданы из Ливии в руки опасных игроков", - добавила Макналти.
Она не ответила прямо на просьбу подтвердить или опровергнуть сообщение The Times.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи
и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
Россия играет одну из значимых ролей в деле урегулирования ливийского кризиса, выступая посредником и стараясь поддерживать отношения со всеми сторонами конфликта. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявлял, что Москва будет побуждать всех внешних игроков содействовать урегулированию в Ливии, военного решения там нет.