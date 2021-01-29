https://ria.ru/20210129/pandemiya-1595178151.html

Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса в России

Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса в России

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:41

2021-01-29T17:41

2021-01-29T17:41

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус covid-19

россия

воз

бразилия

сша

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Он пояснил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. Антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.Мясников также подчеркнул, что людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, а также пожилым нужно привиться в первую очередь, чтобы быть защищенными. За минувшие сутки в России выявили 19 238 случаев COVID-19, умерли 534 человека, 26 204 человека выздоровели.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более ста миллионов человек, свыше 2,1 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/preparaty-1594510162.html

https://ria.ru/20200319/1568742369.html

россия

бразилия

сша

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2021

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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, воз, бразилия, сша