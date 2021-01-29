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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/pandemiya-1595178151.html
Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса в России
Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса в России
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:41
2021-01-29T17:41
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус covid-19
россия
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бразилия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.Он пояснил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. Антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.Мясников также подчеркнул, что людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, а также пожилым нужно привиться в первую очередь, чтобы быть защищенными. За минувшие сутки в России выявили 19 238 случаев COVID-19, умерли 534 человека, 26 204 человека выздоровели.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более ста миллионов человек, свыше 2,1 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус covid-19, россия, воз, бразилия, сша

Мясников назвал срок начала третьей волны коронавируса в России

17:41 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит третья волна пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Эпидемия вошла в фазу естественного спада. Что лишь подтверждает предположение о трехмесячном цикле", — заявил специалист.
Он пояснил, что можно ожидать следующий всплеск заболевания уже летом или осенью.
По его словам, пережить новую волну пандемии безболезненно можно только в том случае, если вакцинировать население уже сейчас. Препарат необходимо вводить в два этапа с перерывом почти в месяц. Антитела начнут вырабатываться через какое-то время после второй прививки.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 16:51
Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих
Мясников также подчеркнул, что людям с хроническими болезнями, ослабленным здоровьем, а также пожилым нужно привиться в первую очередь, чтобы быть защищенными.
За минувшие сутки в России выявили 19 238 случаев COVID-19, умерли 534 человека, 26 204 человека выздоровели.
По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более ста миллионов человек, свыше 2,1 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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