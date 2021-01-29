https://ria.ru/20210129/ovtsy-1595117910.html

Разведение овец Романовской породы в Иваново возродят при поддержке КМСП

Разведение овец Романовской породы в Иваново возродят при поддержке КМСП

МСП Банк и Корпорация МСП (КМСП) оказали финансовую поддержку проекту по реконструкции и развитию в Ивановской области фермы по разведению овец Романовской... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:15

2021-01-29T13:15

2021-01-29T13:15

корпорация мсп

мсп банк

ивановская область

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП (КМСП) оказали финансовую поддержку проекту по реконструкции и развитию в Ивановской области фермы по разведению овец Романовской породы, сообщает пресс-служба корпорации.Банк выдал инициатору проекта ООО "Колос" (входит в кооператив "Промресурс") инвестиционный кредит на 62 миллиона рублей по ставке 5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза РФ, а также кредит на пополнение оборотных средств на 10 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.Доступные условия финансирования обеспечены гарантией Корпорации МСП и поручительством Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства.Общий объем инвестиций в проект оценивается в размере 90 миллионов рублей. Как ожидается, его реализация позволит предприятию сформировать собственную кормовую базу, довести количество скотомест до 7000 поголовья и проводить селекционную работу. По данным пресс-службы, по итогам 2020 года сельскохозяйственным кооперативам и фермерам – членам сельскохозяйственных кооперативов в рамках национальной гарантийной системы оказана финансово-гарантийная поддержка на сумму более 4,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210128/bank-1594993768.html

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корпорация мсп, мсп банк, ивановская область, новости компаний - экономика