Разведение овец Романовской породы в Иваново возродят при поддержке КМСП
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП (КМСП) оказали финансовую поддержку проекту по реконструкции и развитию в Ивановской области фермы по разведению овец Романовской породы, сообщает пресс-служба корпорации.
Банк выдал инициатору проекта ООО "Колос" (входит в кооператив "Промресурс") инвестиционный кредит на 62 миллиона рублей по ставке 5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза РФ, а также кредит на пополнение оборотных средств на 10 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.
Доступные условия финансирования обеспечены гарантией Корпорации МСП и поручительством Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в размере 90 миллионов рублей. Как ожидается, его реализация позволит предприятию сформировать собственную кормовую базу, довести количество скотомест до 7000 поголовья и проводить селекционную работу.
"Корпорация уделяет особое внимание поддержке субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса. Сельхозкооперация является приоритетным сегментом, которому корпорация оказывает специализированные меры поддержки. С этой целью разработан и постоянно актуализируется комплекс мер поддержки ("коробочный" продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов кооперативов, который создан при участии общественных организаций и включает грантовую поддержку Минсельхоза, кредитную поддержку МСП Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, гарантийную поддержку Корпорации МСП, лизинговую поддержку Росагролизинга и региональных лизинговых компаний, а также мультиканальную поддержку по расширению рынков сбыта произведенной продукции, в том числе через федеральные (региональные) торговые сети", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам 2020 года сельскохозяйственным кооперативам и фермерам – членам сельскохозяйственных кооперативов в рамках национальной гарантийной системы оказана финансово-гарантийная поддержка на сумму более 4,5 миллиарда рублей.