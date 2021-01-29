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Разведение овец Романовской породы в Иваново возродят при поддержке КМСП
Разведение овец Романовской породы в Иваново возродят при поддержке КМСП
МСП Банк и Корпорация МСП (КМСП) оказали финансовую поддержку проекту по реконструкции и развитию в Ивановской области фермы по разведению овец Романовской... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:15
2021-01-29T13:15
корпорация мсп
мсп банк
ивановская область
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП (КМСП) оказали финансовую поддержку проекту по реконструкции и развитию в Ивановской области фермы по разведению овец Романовской породы, сообщает пресс-служба корпорации.Банк выдал инициатору проекта ООО "Колос" (входит в кооператив "Промресурс") инвестиционный кредит на 62 миллиона рублей по ставке 5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза РФ, а также кредит на пополнение оборотных средств на 10 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.Доступные условия финансирования обеспечены гарантией Корпорации МСП и поручительством Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства.Общий объем инвестиций в проект оценивается в размере 90 миллионов рублей. Как ожидается, его реализация позволит предприятию сформировать собственную кормовую базу, довести количество скотомест до 7000 поголовья и проводить селекционную работу. По данным пресс-службы, по итогам 2020 года сельскохозяйственным кооперативам и фермерам – членам сельскохозяйственных кооперативов в рамках национальной гарантийной системы оказана финансово-гарантийная поддержка на сумму более 4,5 миллиарда рублей.
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корпорация мсп, мсп банк, ивановская область, новости компаний - экономика

Разведение овец Романовской породы в Иваново возродят при поддержке КМСП

13:15 29.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОвцы в загоне. Архивное фото
Овцы в загоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. МСП Банк и Корпорация МСП (КМСП) оказали финансовую поддержку проекту по реконструкции и развитию в Ивановской области фермы по разведению овец Романовской породы, сообщает пресс-служба корпорации.
Банк выдал инициатору проекта ООО "Колос" (входит в кооператив "Промресурс") инвестиционный кредит на 62 миллиона рублей по ставке 5% годовых в рамках Программы льготного кредитования Минсельхоза РФ, а также кредит на пополнение оборотных средств на 10 миллионов рублей по ставке 7,75% годовых в рамках Программы субсидирования Минэкономразвития РФ.
Доступные условия финансирования обеспечены гарантией Корпорации МСП и поручительством Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства.
Общий объем инвестиций в проект оценивается в размере 90 миллионов рублей. Как ожидается, его реализация позволит предприятию сформировать собственную кормовую базу, довести количество скотомест до 7000 поголовья и проводить селекционную работу.
"Корпорация уделяет особое внимание поддержке субъектов МСП в сфере агропромышленного комплекса. Сельхозкооперация является приоритетным сегментом, которому корпорация оказывает специализированные меры поддержки. С этой целью разработан и постоянно актуализируется комплекс мер поддержки ("коробочный" продукт) для сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов кооперативов, который создан при участии общественных организаций и включает грантовую поддержку Минсельхоза, кредитную поддержку МСП Банка, Сбербанка, Россельхозбанка, гарантийную поддержку Корпорации МСП, лизинговую поддержку Росагролизинга и региональных лизинговых компаний, а также мультиканальную поддержку по расширению рынков сбыта произведенной продукции, в том числе через федеральные (региональные) торговые сети", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам 2020 года сельскохозяйственным кооперативам и фермерам – членам сельскохозяйственных кооперативов в рамках национальной гарантийной системы оказана финансово-гарантийная поддержка на сумму более 4,5 миллиарда рублей.
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Корпорация МСПМСП БанкИвановская областьНовости компаний - Экономика
 
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