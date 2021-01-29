https://ria.ru/20210129/oon-1595063283.html

Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении

Посланника ООН по технологиям обвиняют в неподобающем поведении

В отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T05:08

2021-01-29T05:08

2021-01-29T05:08

антониу гутерреш

оон

в мире

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ООН, 29 янв – РИА Новости. В отношении посланника ООН по вопросам цифрового сотрудничества Фабрисио Очшильда проводится проверка в связи с прозвучавшими в его адрес обвинениями в неподобающем поведении, заявил на пресс-конференции генсек организации Антониу Гутерреш.Ранее некоторые СМИ сообщили, что Очшильд был внезапно отправлен в отпуск в связи с проведением расследования по нескольким жалобам женщин, которые работали с ним при подготовке проекта к 75-летию ООН в течение последнего года и обвинили его в домогательствах. Как заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, до сведения генерального секретаря довели информацию об обвинениях в адрес Очшильда в, возможно, неподобающем поведении."Генеральный секретарь очень серьезно относится к любым обвинениям в домогательствах, злоупотреблении властью, дискриминации. Генеральный секретарь поручил службе внутреннего надзора провести всеобъемлющее расследование. Господин Очшильд будет отправлен в административный отпуск на время проведения расследования", - отметил Дюжаррик.Он выразил надежду, что расследование будет проведено быстро. "Теперь у нас есть гораздо более мощная система расследования всех форм притеснений, и я надеюсь, что, основываясь на выводах, последует надлежащая правовая процедура", - указал генсек."Но, что я могу гарантировать, так это то, что у нас нулевая терпимость и всегда будет нулевая терпимость по отношению к сексуальным домогательствам или другим формам притеснений. Я пока точно не знаю, в чем суть выдвинутых обвинений. Это процесс, которым занимается наш отдел расследований", - указал генсек.

https://ria.ru/20190406/1552439656.html

https://ria.ru/20190403/1552337199.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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антониу гутерреш, оон, в мире