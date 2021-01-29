https://ria.ru/20210129/okhota-1595145573.html

Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты

Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты

Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме 9 февраля планирует начать сбор подписей под обращением в Конституционный суд РФ по поводу отмены действия закона о... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:06

2021-01-29T15:06

2021-01-29T15:08

россия

справедливая россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" в Госдуме 9 февраля планирует начать сбор подписей под обращением в Конституционный суд РФ по поводу отмены действия закона о вольерной охоте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе фракции."Текст обращения в Конституционный суд РФ по вопросу соответствия Конституции страны федерального закона от 18 февраля 2020 г. N 26 "О внесении изменений в ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и ФЗ "О животном мире" в настоящее время проходит дополнительную правовую экспертизу. Сбор подписей депутатов Госдумы под обращением планируется начать 9 февраля", - отметили в пресс-службе.Там уточнили, что по закону для обращения в КС потребуются подписи 90 депутатов Госдумы.Во фракции убеждены, что "отстрел животных под видом "вольерной охоты" противоречит норме основного закона о формировании в обществе ответственного отношения к животным и подлежит запрету".Закон, устанавливающий условия любительской и спортивной охоты на животных, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, был принят Госдумой в феврале 2020 года.Предусматривается, что такая охота будет осуществляться на основании путевки, выдаваемой охотнику и подтверждающей заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. Минприроды России будет вправе устанавливать требования к земельным и лесным участкам, предназначенным для вольерной охоты, а также при необходимости вводить на нее ограничения.

https://ria.ru/20210113/ob-okhote-1591722366.html

https://ria.ru/20210126/oruzhie-1594664439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, справедливая россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, общество