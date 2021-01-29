https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595200354.html

В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений

В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений

Предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, с 30 января смогут принимать посетителей... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:17

2021-01-29T19:17

2021-01-29T19:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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александр беглов

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общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, с 30 января смогут принимать посетителей круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов."С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/koronavirus-1595100760.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество