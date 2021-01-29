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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/ogranicheniya-1595200354.html
В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений
В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений
Предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, с 30 января смогут принимать посетителей... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:17
2021-01-29T19:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, с 30 января смогут принимать посетителей круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов."С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге с предприятий общепита сняли часть ограничений

19:17 29.01.2021
 
© Depositphotos / liudmilachernetskaМолодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Depositphotos / liudmilachernetska
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Предприятия общественного питания в Петербурге, работа которых была ограничена из-за ситуации с коронавирусом, с 30 января смогут принимать посетителей круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Соответствующие изменения в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" внес губернатор города Александр Беглов.
Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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"С 30 января снимается ряд ограничений. Все предприятия общественного питания, включая расположенные в торговых центрах (за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов), смогут принимать посетителей круглосуточно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что работа баров, кафе и ресторанов в Петербурге из-за ситуации с коронавирусом была приостановлена с 30 декабря по 3 января. Ограничения не касались производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. С 4 января предприятия общепита открылись, при этом городские власти разрешили им работать не до 19.00, а до 23.00 мск, сохранив запрет на обслуживание посетителей ночью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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