https://ria.ru/20210129/obse-1595089629.html

Хельга Мария Шмид: только "Минск" по Украине предлагает путь вперед

Хельга Мария Шмид: только "Минск" по Украине предлагает путь вперед

В начале декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) избрали новое руководство, и генеральным секретарем стала немка Хельга Мария... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:00

2021-01-29T12:00

2021-01-29T12:03

хельга мария шмид

украина

обсе

интервью

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В начале декабря в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) избрали новое руководство, и генеральным секретарем стала немка Хельга Мария Шмид, до этого занимавшая пост генерального секретаря Европейской службы внешних связей. В интервью РИА Новости Шмид рассказала, разрешение каких конфликтов является самым неотложным приоритетом ОБСЕ, как организация может помочь ситуации в Белоруссии и почему продолжит содействовать минским договоренностям по урегулированию украинского кризиса. Беседовала корреспондент РИА Новости в Вене Маргарита Костив.– Урегулирование каких кризисов в регионе ОБСЕ будет вашим приоритетом в качестве генерального секретаря?– Стремление к мирному и прочному урегулированию кризиса на Украине и вокруг нее является самым неотложным приоритетом ОБСЕ. Хотя мы приветствуем относительное спокойствие нынешней ситуации в области безопасности, люди, живущие в затронутых конфликтом районах, заслуживают прочной стабильности и безопасности в своей повседневной жизни.Затянувшиеся конфликты будут оставаться в центре внимания ОБСЕ. Мы будем продолжать наши посреднические усилия через сопредседателей Минской группы в целях содействия прочному урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе и вокруг него с учетом трехстороннего соглашения от 9 ноября. Мы также продолжаем принимать активное участие в процессе урегулирования приднестровского конфликта, а также в Женевских международных дискуссиях, где ОБСЕ сотрудничает с ООН и ЕС.Процесс урегулирования конфликтов является сложной задачей и включает в себя всю ОБСЕ: государства-участники, секретариат, институты, полевые операции. Как организация, мы взаимодействуем на протяжении всего цикла урегулирования конфликтов на региональном, национальном и местном уровнях по военно-политическому, экономическому, экологическому и человеческому измерениям. Всеобъемлющий подход ОБСЕ к безопасности и широкий состав ее государств-участников являются краеугольным камнем сравнительных преимуществ организации в области раннего предупреждения, предотвращения и урегулирования конфликтов, кризисного управления и постконфликтного восстановления.– В феврале 2021 года Минским соглашениям исполнится 6 лет, но реального прогресса в их реализации пока нет. Пять из семи решений парижского саммита в "нормандском формате", состоявшегося в декабре 2019 года, также не выполнены. Кто, по вашему мнению, несет ответственность за отсутствие прогресса? Что необходимо для устойчивого урегулирования кризиса?– Меня обнадеживает значительное общее сокращение числа нарушений режима прекращения огня после заключения в июле 2020 года соглашения о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня. Однако увеличение числа нарушений режима прекращения огня в течение последних дней свидетельствует о том, что ситуация остается хрупкой, и необходимы дальнейшие усилия не только для обеспечения устойчивости режима прекращения огня, но и для его укрепления в целях достижения прогресса в других областях.Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) продолжает осуществлять транспарентный и беспристрастный мониторинг ситуации с безопасностью на местах, составлять отчеты об этом, а также содействовать диалогу на местах. Однако для того, чтобы СММ могла эффективно выполнять свой мандат, ограничения на свободу передвижения миссии должны быть прекращены.Я настоятельно призываю все стороны выполнять и в полной мере соблюдать уже достигнутые договоренности – о разведении сил и средств, выводе вооружений и разминировании. Я также призываю их защищать жизнь мирного населения, а также обеспечивать защиту ключевых объектов гражданской инфраструктуры.Со своей стороны, ОБСЕ, включая СММ, а также специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Хайди Грау и четырех координаторов рабочей группы в ТКГ, полностью привержены оказанию сторонам поддержки в достижении прогресса. Однако в конечном итоге именно от сторон зависит поиск устойчивого решения.– Украинские официальные лица разных уровней настаивают на пересмотре Минских соглашений. Поддерживаете ли вы позицию Киева или считаете, что у соглашений нет альтернативы?– Минские соглашения – это единственные подписанные сторонами документы, которые предлагают путь вперед. ОБСЕ будет продолжать оказывать содействие в реализации соглашений и двигаться в поисках достижения устойчивого урегулирования.– Есть ли у вас идеи насчет нового подхода относительно урегулирования кризиса на Украине?– Мы готовы продолжать работать с коллегами по ОБСЕ, в том числе с новым, весьма приверженным своему делу шведским председательством, и со всеми заинтересованными сторонами в поисках путей достижения прогресса. При этом реализация всех положений минских соглашений остается согласованным направлением продвижения вперед.– Ожидаете ли вы саммита в "нормандском формате" в ближайшем будущем или в 2021 году в целом? Может ли он принести результаты?– Вопрос о саммите должен быть обращен к участникам "нормандского формата", но он мог бы помочь дать политический импульс усилиям, направленным на достижение урегулирования, как это было после парижского саммита в декабре 2019 года. Политическая воля и действия по-прежнему имеют важное значение для достижения прогресса в реализации всех положений минских соглашений. Мы будем и впредь поддерживать этот процесс и способствовать ему в меру своих возможностей.– Какие страны или регионы вы собираетесь посетить первыми и когда?– Конкретные планы поездок будут зависеть от развития ситуации с COVID-19 и ограничений на поездки, введенных отдельными странами. Тем не менее, я с нетерпением жду того момента, когда смогу посетить ключевые страны региона ОБСЕ и получить из первых рук информацию о ситуации на местах. Когда будет безопасно передвигаться, и будут составлены планы поездок, об этом будет объявлено публично.– Планируете ли вы в ближайшее время встречу или какие-либо другие контакты с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым? Какие темы будут стоять на повестке дня?– Когда безопасные поездки снова станут возможными, я с нетерпением жду встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в моей новой роли генерального секретаря ОБСЕ. А тем временем, я поддерживаю регулярные контакты с постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.– Считаете ли вы возможным возобновление конфликта в нагорнокарабахском регионе? Какое решение кризиса может предложить ОБСЕ? Может ли признание независимости региона решить проблему?– Сопредседатели Минской группы ОБСЕ возглавляют международные усилия по поддержке сторон в поисках всеобъемлющего и долгосрочного решения нагорнокарабахского конфликта. Они продолжают свое активное участие после недавней военной эскалации. На встрече министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в декабре прошлого года страны-сопредседатели Минской группы – Россия, Франция и Соединенные Штаты – призвали стороны выполнить свои обязательства в связи с заявлением от 9 ноября. Они также настоятельно призвали стороны воспользоваться нынешним прекращением огня для проведения переговоров о заключении под эгидой сопредседателей Минской группы соглашения о прочном и устойчивом мире.В заявлении от 14 декабря сопредседатели Минской группы призвали стороны принять дополнительные меры по стабилизации ситуации в соответствии с их обязательствами. К ним относятся скорейшее завершение обмена всеми задержанными и ускорение идентификации останков погибших.Сторонам следует также приложить усилия по пресечению подстрекательской риторики, взаимодействовать с международными организациями в целях оказания гуманитарной помощи населению, затронутому конфликтом, и защищать культурное и религиозное наследие. В настоящее время это является первоочередной задачей, и укрепление режима прекращения огня позволит предпринять другие шаги по дальнейшей стабилизации ситуации с конечной целью установления прочного мира для народов Армении и Азербайджана.– Как вы оцениваете ситуацию в Белоруссии? Какое решение для ситуации вы могли бы предложить?– Как действующий председатель ОБСЕ (Швеция), так и предыдущий (Албания) выступили с предложениями посетить Белоруссию и содействовать диалогу. Оба председателя выразили надежду, что Белоруссия примет это предложение.Как организация, имеющая прочно утвердившийся мандат в области демократии и прав человека, ОБСЕ обладает уникальными возможностями для оказания поддержки стране в выполнении ее обязательств в рамках ОБСЕ. Мы готовы оказать помощь там, где это возможно, хорошо понимая, что нахождение долгосрочного решения ситуации зависит от Белоруссии и ее народа.– На Украине и в странах Балтии систематически нарушаются права русскоязычных национальных меньшинств, эти страны оказывают открытое давление на русский язык, нарушая свои международные обязательства. Что вы собираетесь предпринять в этом направлении?– Вопросы национальных меньшинств подпадают под мандат Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств (ВКНМ). Недавно на эту должность был назначен посол Казахстана Кайрат Абдрахманов, который неоднократно публично заявлял о своем намерении следовать примеру своих предшественников. ВКНМ обладает большим опытом в вопросах языка и образования в отношении национальных меньшинств.– Sputnik и RT преследуются в европейских странах, особенно тревожной является ситуация во Франции и странах Балтии. Недавно Рига обвинила журналистов и внештатных работников Sputnik в нарушении режима санкций ЕС, хотя эти санкции были введены лично в отношении главы "России сегодня" и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Считаете ли вы ситуацию неприемлемой? Будет ли представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ реагировать на нее и принимать какие-либо меры?– Наблюдение за развитием ситуации со СМИ в государствах-участниках входит в мандат представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Представитель выступает за полное соблюдение принципов и обязательств организации в отношении свободы выражения мнений и свободных средств массовой информации и поощряет следование этим принципам и обязательствам. Тереза Рибейру была назначена на эту важную должность в декабре прошлого года.

https://ria.ru/20210120/kiev-1593863946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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хельга мария шмид, украина, обсе, интервью