https://ria.ru/20210129/neft-1595212680.html

Назван еще один победитель от обвала цен на нефть

Назван еще один победитель от обвала цен на нефть

Транснациональный сырьевой трейдер Trafigura утроил коммерческую прибыль в прошлом финансовом году на фоне падения цен на нефть в пандемию коронавируса,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:02

2021-01-29T21:02

2021-01-29T23:19

цены на нефть

trafigura

экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Транснациональный сырьевой трейдер Trafigura утроил коммерческую прибыль в прошлом финансовом году на фоне падения цен на нефть в пандемию коронавируса, сообщает Bloomberg.В 2020 году компании удалось заработать 5,3 миллиарда долларов на торговле нефтью. В апреле компания на 70 процентов увеличила танкерный флот, благодаря чему смогла заработать, когда котировки нефти марки WTI впервые в истории показали отрицательные значения — то есть продавцы предлагали доплатить покупателю, лишь бы тот забрал сырье. "Мы ожидали падения спроса, поэтому мы могли гарантировать, что сможем перемещать и покупать товар", — сказал глава Trafigura Джереми Уэйр. В апреле майские фьючерсы на WTI достигали отрицательных значений по мере того, как продавцы старались избавиться от лишней нефти в условиях заполненности хранилищ.Спрос на нефть резко снизился из-за пандемии коронавируса, в результате которой многие страны закрыли границы, а предприятия остановили работу.Также негативно на котировки повлияла неспособность ОПЕК+ договориться о новой сделке в марте. В итоге соглашение было подписано лишь в середине апреля, однако это не помогло стабилизировать цены на рынке.

https://ria.ru/20210126/slanets-1594526161.html

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цены на нефть, trafigura, экономика