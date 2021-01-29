https://ria.ru/20210129/narkotiki-1595167003.html

Против Тимы Белорусских возбудили дело о хранении наркотиков

Против Тимы Белорусских возбудили дело о хранении наркотиков

Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками в игровом клубе в январе в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело, РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:54

2021-01-29T16:54

2021-01-29T17:15

минск

тима белорусских

следственный комитет белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Белорусский исполнитель и автор песен Тима Белорусских был задержан с наркотиками в игровом клубе в январе в Минске, в отношении него возбуждено уголовное дело, он отпущен под залог, сообщила РИА Новости в пятницу официальный представитель управления Cледственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская."По данным следствия, ночью 6 января в помещении одного из игровых клубов в Минске сотрудниками милиции задержан 22-летний молодой человек, при личном обыске у которого обнаружено опасное наркотическое средство – гашиш, массой 0,4 грамма", - сказала она, комментируя информацию в СМИ о задержании исполнителя с наркотиками.Официальный представитель уточнила, что в отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", наказание по которой - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. К нему применена мера пресечения в виде залога, сообщила Гарлинская."Проведены неотложные следственные действия. Назначены химические и судебно-генетические экспертизы... Расследование уголовного дела продолжается", - добавила она.

https://ria.ru/20210115/provokatsiya-1593181128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, тима белорусских, следственный комитет белоруссии, белоруссия, в мире