https://ria.ru/20210129/moskva-1595214107.html

В центре Москвы закроют семь станций метро из-за незаконных акций

В центре Москвы закроют семь станций метро из-за незаконных акций

В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января закроют семь станций метро, сообщает столичное ГУ МВД. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-29T21:24

2021-01-29T21:24

2021-01-30T00:53

татьяна потяева

генеральная прокуратура рф

владимир путин

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января закроют семь станций метро, сообщает столичное ГУ МВД."C 08:00 будут на вход и выход закрыты станции Московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", — говорится в сообщении.Кроме того, в воскресенье в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов.Ранее МВД и Генпрокуратура напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них.В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595160513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, московский метрополитен