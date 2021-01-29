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В центре Москвы закроют семь станций метро из-за незаконных акций
В центре Москвы закроют семь станций метро из-за незаконных акций
В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января закроют семь станций метро, сообщает столичное ГУ МВД. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-29T21:24
2021-01-30T00:53
татьяна потяева
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января закроют семь станций метро, сообщает столичное ГУ МВД."C 08:00 будут на вход и выход закрыты станции Московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", — говорится в сообщении.Кроме того, в воскресенье в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов.Ранее МВД и Генпрокуратура напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них.В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, &lt;…&gt; а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина &lt;…&gt; и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594852294.html
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татьяна потяева, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, московский метрополитен

В центре Москвы закроют семь станций метро из-за незаконных акций

21:24 29.01.2021 (обновлено: 00:53 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники полиции на Красной площади в Москве
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве в связи с призывами к несогласованным акциям 31 января закроют семь станций метро, сообщает столичное ГУ МВД.
"C 08:00 будут на вход и выход закрыты станции Московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции", — говорится в сообщении.
Кроме того, в воскресенье в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов.
Ранее МВД и Генпрокуратура напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них.
Люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 08:04
Так кто же на самом деле здесь власть?
В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышло около четырех тысяч человек. Как говорится на сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, предварительно сообщалось о задержании более тысячи человек. Возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
Сотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 16:20
Омбудсмен Москвы предостерегла от участия в незаконной акции 31 января
 
Татьяна ПотяеваГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваМосковский метрополитен
 
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