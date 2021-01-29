https://ria.ru/20210129/moloko-1595159036.html

В Липецкой области выросли надои молока

В Липецкой области выросли надои молока

Средний надой молока от одной коровы за сутки в регионе вырос на 2 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 22,5 килограммов, по этому показателю... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:17

2021-01-29T16:17

2021-01-29T16:17

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Средний надой молока от одной коровы за сутки в регионе вырос на 2 килограмма по сравнению с прошлым годом и составил 22,5 килограммов, по этому показателю Липецкая область стала одной из лучших в стране, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Ссылаясь на данные Минсельхоза РФ, Артамонов отметил, что средний надой по стране составил почти 17,5 килограмма. Более 20 килограммов молока от одной коровы сегодня получают в 18 регионах страны, среди которых и Липецкая область. Порядка 95% молока, полученного в регионе, реализуется высшим сортом. По среднесуточному надою молока лучшие результаты показывает Задонский район. Там он составляет 34,3 килограмма молока от одной коровы в сутки. Также среди лидеров Добровский и Долгоруковский районы – там почти 30 килограммов.Молочным животноводством в области занимаются более 60 сельхозпредприятий, крестьянских и фермерских хозяйств и производственных кооперативов. В 2020 году все вместе они произвели 300,6 тысяч тонн молока, что на 104,7 % больше, чем в 2019 году. При этом продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях за предыдущий год составила 7,8 тысяч килограммов или 102%. По этому показателю Липецкая область входит в двадцатку лучших регионов в стране.По его словам, использование системы "Умная ферма" позволяет отслеживать и контролировать микроклимат в помещении, процессы кормления, доения, воспроизводства стада, зоотехническое и ветеринарное обслуживание. Передовые хозяйства региона закупают и разводят высокопродуктивный крупный рогатый скот голштинской породы, используя технологию беспривязного содержания с применением доильных залов, в том числе, типа "карусель".Как результат, количество липецких хозяйств, в которых получают свыше 7 тысяч килограммов молока от одной коровы в год, увеличилось с 9 в 2015 году до 14 в 2020 году.

https://ria.ru/20210125/zavod-1594431029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов