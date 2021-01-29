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Додон допустил, что в будущем может стать премьером Молдавии
Додон допустил, что в будущем может стать премьером Молдавии
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что допускает свое назначение на пост премьера страны после парламентских выборов. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:31
2021-01-29T12:31
ион кику
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что допускает свое назначение на пост премьера страны после парламентских выборов."Почему нет, я уже был вице-премьером, был министром экономики. Я думаю, что рано об этом говорить, но считаю, что мы могли бы создать команду профессионалов, которая бы справилась с ситуацией", - сказал Додон в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он стать премьером после парламентских выборов.Ранее он заявил, что досрочные парламентские выборы в Молдавии могут пройти в июне этого года. По графику следующие выборы должны пройти в 2023 году.Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что кандидатом в премьеры назначена экс-министр финансов Наталья Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность".Согласно местному законодательству, кандидат в премьеры обязан в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Кандидат будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. В противном случае президент снова будет выдвигать кандидата в премьеры. Если и повторная попытка сформировать правительство провалится, то президент будет вправе подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/dodon-1594677962.html
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ион кику, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон допустил, что в будущем может стать премьером Молдавии

12:31 29.01.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон
Действующий президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 29 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что допускает свое назначение на пост премьера страны после парламентских выборов.
"Почему нет, я уже был вице-премьером, был министром экономики. Я думаю, что рано об этом говорить, но считаю, что мы могли бы создать команду профессионалов, которая бы справилась с ситуацией", - сказал Додон в пятницу, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он стать премьером после парламентских выборов.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон во время второго тура на выборах президента Молдавии на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
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Ранее он заявил, что досрочные парламентские выборы в Молдавии могут пройти в июне этого года. По графику следующие выборы должны пройти в 2023 году.
Премьер Молдавии Ион Кику в декабре 2020 года подал в отставку, чтобы в стране появилась возможность провести досрочные парламентские выборы. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что кандидатом в премьеры назначена экс-министр финансов Наталья Гаврилица, которая также является вице-председателем созданной Санду партии "Действие и солидарность".
Согласно местному законодательству, кандидат в премьеры обязан в течение 15 дней представить парламенту свою команду и правительственную программу. Кандидат будет утвержден в должности, если получит поддержку минимум 51 депутата из 101. В противном случае президент снова будет выдвигать кандидата в премьеры. Если и повторная попытка сформировать правительство провалится, то президент будет вправе подписать указ о роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон и избранный президент страны Майя Санду во время официальной передачи полномочий - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Ион КикуМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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